داچھی گام نیشنل پارک کے نزدیک سی آر پی ایف کیمپ قائم کرنے کا منصوبہ منسوخ، ٹریبونل نے کیا کیس بند

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
داچھی گام نیشنل پارک کے نزدیک سی آر پی ایف کیمپ قائم کرنے کا منصوبہ منسوخ، ٹریبونل نے کیا کیس بند
سی آر پی ایف کی جانب سے منصوبہ واپس لینے کے بعد نیشنل گرین ٹریبونل نے ماحولیاتی خدشات سے متعلق دائر درخواست کو نمٹا دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 19, 2026 at 4:35 PM IST
سرینگر: نیشنل گرین ٹریبونل (این جی ٹی) نے سرینگر کے برین - نشاط علاقے میں سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی مجوزہ بٹالین کیمپنگ سائٹ کے خلاف دائر عرضی ڈسپوز آف کر دی ہے، کیونکہ نیم فوجی فورس نے ماحولیاتی طور حساس علاقے میں کیمپ قائم کرنے کا منصوبہ واپس لینے کی اطلاع دی۔
ٹریبونل نے اپنے حکم میں کہا کہ ’’بعد میں ہونے والی پیش رفت کے پیش نظر اصل عرضی میں مزید کچھ باقی نہیں رہتا، لہٰذا اسے نمٹا دیا جاتا ہے۔‘‘ یہ عرضی غلام محی الدین شاہ اور دیگر درخواست گزاروں نے جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری سمیت دیگر فریقین کے خلاف دائر کی تھی۔ درخواست میں سرینگر ضلع کے تحصیل خانیار کے برین علاقے میں 1324 کنال اراضی پر سی آر پی ایف کی 61ویں، 79ویں، 117ویں اور 132ویں بٹالین کے لیے مجوزہ کیمپنگ سائٹ کو چیلنج کیا گیا تھا۔
برین - نشاط کی پٹی کشمیر کے معروف زبرون پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ہے، جو ڈل جھیل کے اوپر واقع ماحولیاتی لحاظ سے حساس خطہ سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ داچھی گام نیشنل پارک کے بھی قریب واقع ہے۔ یہ علاقہ نایاب ہمالیائی ماحولیاتی نظام اور معدومیت کے خطرے سے دوچار ہانگُل (کشمیری ہرن) کی رہائش گاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ علاقے میں جنگلاتی ڈھلوانیں، باغات اور گرین بیلٹ شامل ہیں جو سرینگر کے ماحولیاتی تحفظ کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔
درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا تھا کہ مجوزہ کیمپنگ سائٹ ماحولیاتی ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قائم کی جا رہی ہے جس سے حساس ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔
سماعت کے دوران سی آر پی ایف کے وکیل نے ٹریبونل کو بتایا کہ انسپکٹر جنرل پولیس ہیڈکوارٹر کے انچارج (قانون) ونود ساونت کی ہدایات کے مطابق مذکورہ اراضی پر بٹالین کیمپ قائم کرنے کی تجویز واپس لے لی گئی ہے۔ اس بیان کو ریکارڈ پر لیتے ہوئے جسٹس پرکاش شریواستو کی سربراہی میں قائم بنچ، جس میں ماہر رکن ڈاکٹر اے سنتھل ویل بھی شامل تھے، نے قرار دیا کہ اب معاملے میں مزید عدالتی کارروائی کی ضرورت نہیں رہی۔ ٹریبونل نے ساتھ ہی زیر التوا عبوری درخواست بھی نمٹا دی۔
یہ بھی پڑھیں: