دور دراز علاقے شانگران میں سی آر پی ایف کی جانب سے مفت میڈیکل کیمپ
دوردراز علاقہ شانگران میں طبی سہولیات کی عدم دستیابی کو مدنظر رکھتے ہوئے سینٹرل ریزرو پولیس فورس کیجانب سے مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیاگیا۔
Published : March 25, 2026 at 8:54 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) ضلع اننت ناگ کے دور دراز علاقے شانگران میں طبی سہولیات کی عدم دستیابی کو مدنظر رکھتے ہوئے سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی 40 بٹالین کی جانب سے ایک مفت میڈیکل کیمپ کا کامیاب انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس اقدام کا مقصد علاقے کے عوام کو بنیادی صحت کی سہولیات فراہم کرنا اور انہیں بہتر طبی رہنمائی مہیا کرنا تھا۔
اس میڈیکل کیمپ میں نہ صرف شانگران کے مقامی باشندوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ ملحقہ دیہات کے لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کرکے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ کیمپ کے دوران مختلف امراض میں مبتلا مریضوں کا ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے معائنہ کیا اور انہیں ضروری طبی مشورے فراہم کیے گئے۔ اس کے علاوہ مریضوں میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں تاکہ وہ بروقت علاج جاری رکھ سکیں۔
یہ میڈیکل کیمپ خصوصاً غریب اور پسماندہ طبقے کے لیے انتہائی سودمند ثابت ہوا، جو عموماً مناسب طبی سہولیات تک رسائی حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اس اقدام کے ذریعے نہ صرف ان کی فوری طبی ضروریات کو پورا کیا گیا بلکہ صحت کے حوالے سے شعور بیدار کرنے میں بھی مدد ملی۔
مقامی لوگوں نے سی آر پی ایف کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے فلاحی پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ دور دراز علاقوں میں رہنے والے افراد کو بہتر طبی سہولیات میسر آسکیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات نہ صرف عوامی فلاح و بہبود میں معاون ثابت ہوتے ہیں بلکہ فورسز اور عوام کے درمیان باہمی اعتماد اور تعلقات کو بھی مزید مضبوط بناتے ہیں۔