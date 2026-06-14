عالمی یومِ عطیۂ خون رامبن میں خون عطیہ کیمپ کا انعقاد

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عالمی یومِ عطیۂ خون رامبن میں خون عطیہ کیمپ کا انعقاد
کمانڈنٹ این رنبیر سنگھ نے بتایا کہ یہ کیمپ 'انسانیت کا ایک قطرہ، خون عطیہ کریں، جانیں بچائیں' کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔
Published : June 14, 2026 at 5:33 PM IST
رامبن (نواز رونیال): عالمی یومِ عطیۂ خون کے موقعے پر اتوار کے روز ضلع رامبن میں تعنیات سی آر پی ایف کی 84 بٹالین نے ضلع اسپتال کے اشتراک سے ایک خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس مہم کے دوران 84 بٹالین سی آر پی ایف کے 10 سے زائد اہلکاروں اور بی ایس ایف کے ایک انسپکٹر نے رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کیا۔
اس موقعے پر کمانڈنٹ این رنبیر سنگھ، سیکنڈ اِن کمانڈ جناب وکرم سنگھ، ایس ایم او ڈپٹی کمانڈنٹ ڈاکٹر جے اننتھا کرشنن، اسسٹنٹ کمانڈنٹ جناب شری رام مینا اور 84 بٹالین سی آر پی ایف کے تقریباً 50 اہلکار موجود تھے۔ ضلع اسپتال رامبن کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر محمد رفیع، کنسلٹنٹ پیتھالوجسٹ ڈاکٹر پرویز کٹوچ اور اسپتال کے دیگر عہدیداران نے بھی کیمپ میں شرکت کی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈنٹ این رنبیر سنگھ نے کہا کہ یہ کیمپ 'انسانیت کا ایک قطرہ، خون عطیہ کریں، جانیں بچائیں' کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ انہوں نے عوام، بالخصوص نوجوانوں اور صحت مند افراد سے اپیل کی کہ وہ باقاعدگی سے رضاکارانہ خون عطیہ کریں تاکہ قیمتی جانیں بچانے کے ساتھ ساتھ ضرورت مند مریضوں کے لیے محفوظ اور مسلسل خون کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔
انہوں نے خون عطیہ کرنے کے صحت اور جذباتی فوائد پر بھی روشنی ڈالی اور ضلع اسپتال رام بن کے حکام کو یقین دلایا کہ مستقبل میں جب بھی ضرورت پیش آئے گی، 84 بٹالین سی آر پی ایف ضرورت مند مریضوں کے لیے خون عطیہ کرنے میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ آخر میں ضلع رامبن کے بلڈ بینک کے حکام نے اس انسانی خدمت اور تعاون پر 84 بٹالین سی آر پی ایف کا شکریہ ادا کیا اور اس اقدام کو معاشرے کے لیے ایک قابلِ تقلید مثال قرار دیا۔
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