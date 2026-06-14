ETV Bharat / jammu-and-kashmir

عالمی یومِ عطیۂ خون رامبن میں خون عطیہ کیمپ کا انعقاد

کمانڈنٹ این رنبیر سنگھ نے بتایا کہ یہ کیمپ 'انسانیت کا ایک قطرہ، خون عطیہ کریں، جانیں بچائیں' کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔

عالمی یومِ عطیۂ خون رامبن میں خون عطیہ کیمپ کا انعقاد
عالمی یومِ عطیۂ خون رامبن میں خون عطیہ کیمپ کا انعقاد (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 14, 2026 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

رامبن (نواز رونیال): عالمی یومِ عطیۂ خون کے موقعے پر اتوار کے روز ضلع رامبن میں تعنیات سی آر پی ایف کی 84 بٹالین نے ضلع اسپتال کے اشتراک سے ایک خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس مہم کے دوران 84 بٹالین سی آر پی ایف کے 10 سے زائد اہلکاروں اور بی ایس ایف کے ایک انسپکٹر نے رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کیا۔


اس موقعے پر کمانڈنٹ این رنبیر سنگھ، سیکنڈ اِن کمانڈ جناب وکرم سنگھ، ایس ایم او ڈپٹی کمانڈنٹ ڈاکٹر جے اننتھا کرشنن، اسسٹنٹ کمانڈنٹ جناب شری رام مینا اور 84 بٹالین سی آر پی ایف کے تقریباً 50 اہلکار موجود تھے۔ ضلع اسپتال رامبن کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر محمد رفیع، کنسلٹنٹ پیتھالوجسٹ ڈاکٹر پرویز کٹوچ اور اسپتال کے دیگر عہدیداران نے بھی کیمپ میں شرکت کی۔


تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈنٹ این رنبیر سنگھ نے کہا کہ یہ کیمپ 'انسانیت کا ایک قطرہ، خون عطیہ کریں، جانیں بچائیں' کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ انہوں نے عوام، بالخصوص نوجوانوں اور صحت مند افراد سے اپیل کی کہ وہ باقاعدگی سے رضاکارانہ خون عطیہ کریں تاکہ قیمتی جانیں بچانے کے ساتھ ساتھ ضرورت مند مریضوں کے لیے محفوظ اور مسلسل خون کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔


انہوں نے خون عطیہ کرنے کے صحت اور جذباتی فوائد پر بھی روشنی ڈالی اور ضلع اسپتال رام بن کے حکام کو یقین دلایا کہ مستقبل میں جب بھی ضرورت پیش آئے گی، 84 بٹالین سی آر پی ایف ضرورت مند مریضوں کے لیے خون عطیہ کرنے میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ آخر میں ضلع رامبن کے بلڈ بینک کے حکام نے اس انسانی خدمت اور تعاون پر 84 بٹالین سی آر پی ایف کا شکریہ ادا کیا اور اس اقدام کو معاشرے کے لیے ایک قابلِ تقلید مثال قرار دیا۔

مزید پڑھیں:

TAGGED:

BLOOD DONATION CAMP IN RAMBAN
CRPF 84TH BATTALION
DISTRICT HOSPITAL RAMBAN
عالمی یوم عطیہ خون 2026
WORLD BLOOD DONOR DAY 2026

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.