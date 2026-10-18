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سی آر پی ایف 182 بٹالین کی جانب سے جاں بحق کانسٹیبل محمد اشرف کو خراجِ عقیدت، ان کی قربانی کو کیا گیا یاد
تقریب کے دوران محمد اشرف کی بہادری، فرض شناسی اور ملک کے تئیں ان کی غیر معمولی وابستگی کو یاد کیا گیا۔
Published : October 18, 2026 at 4:28 PM IST
پلوامہ : (سید عادل مشتاق) جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے نائرہ گاؤں میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی 182 بٹالین کی جانب سے جاں بحق کانسٹیبل محمد اشرف کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سی آر پی ایف کے افسران، اہلکاروں اور مقامی لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے محمد اشرف کی قربانی کو یاد کیا اور مادرِ وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے تمام بہادر جوانوں کو خراجِ تحسین پیش کیا۔
تقریب کے دوران محمد اشرف کی بہادری، فرض شناسی اور ملک کے تئیں ان کی غیر معمولی وابستگی کو یاد کیا گیا۔ شرکاء نے کہا کہ ملک کی حفاظت اور عوام کے امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے جوان قوم کے حقیقی ہیرو ہیں، جن کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
واضح رہے کہ کانسٹیبل محمد اشرف نے 18 اکتوبر 2003 کو ریاست تریپورہ کے ساویندرپارہ علاقے میں ڈیوٹی کے دوران جاں بحق ہو گئے تھے۔ موصولہ تفصیلات کے مطابق، ان کی پارٹی کو گھات لگا کر کیے گئے حملے کا سامنا کرنا پڑا، جس دوران انہوں نے ملک کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔
سی آر پی ایف کی 182 بٹالین کی جانب سے محمد اشرف کی یاد میں منعقد کی جانے والی ایسی تقریبات کا مقصد نہ صرف ان کی قربانی کو یاد کرنا ہے بلکہ نئی نسل کو بھی ان بہادر سپوتوں کی خدمات اور قربانیوں سے روشناس کرانا ہے، جنہوں نے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔
اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی آر پی ایف 182 بٹالین کے کمانڈنٹ انیل کمار نے کہا کہ سی آر پی ایف ہمیشہ ان بہادر جوانوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے ملک کی حفاظت اور عوام کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں فورس کے لیے باعثِ فخر ہیں اور ان کی بہادری آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ ہے۔
کمانڈنٹ انیل کمار نے مزید کہا کہ سی آر پی ایف جاں بحق ہونے والے جوانوں کے اہلِ خانہ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے اور ہر ممکن موقع پر ان کی مدد اور تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فورس اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی اور ان کے اہلِ خانہ کی فلاح و بہبود کو اہمیت دیتی رہے گی۔
تقریب کے اختتام پر کانسٹیبل محمد اشرف سمیت ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان بہادر سپوتوں کی قربانیوں، جذبۂ حب الوطنی اور فرض شناسی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔