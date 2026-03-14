پلوامہ: سی آر پی ایف 182 بٹالین کی جانب سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد

اس موقعے پر مقامی لوگوں میں مفت ادویات تقسیم کی گئی جب کہ ڈاکٹروں نے طبی معائنہ کر کے صلاح مشورے بھی دیے۔

CRPF 182nd Battalion organizes free medical camp in Pulwama
پلوامہ: سی آر پی ایف 182 بٹالین کی جانب سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 14, 2026 at 2:50 PM IST

پلوامہ (سید عادل مشتاق) جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے گڈورہ علاقے میں آج سی آر پی ایف 182 بٹالین کی جانب سے ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیاگیا جس میں علاقے کے لوگوں کی ایک اچھی تعداد نے شرکت کی۔

اس موقعے پر مقامی لوگوں میں مفت ادویات تقسیم کی گئی جب کہ ڈاکٹروں نے طبی معائنہ کر کے صلاح مشورے بھی دیے۔ اس طبی کیمپ میں مقامی عمر رسیدہ افراد، نوجوانوں اور خواتین کا علاج و معالجہ کیا گیا، ساتھ ہی انہیں مفت ادویات فراہم کی گئیں۔

CRPF 182nd Battalion organizes free medical camp in Pulwama
سی آر پی ایف 182 بٹالین کی جانب سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد (ETV Bharat)

اس کیمپ سے استفادہ کرنے والے مقامی لوگوں نے سی آر پی ایف 182 بٹالین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے علاقے میں اس طرح کے کیمپ منقعد کرتے رہتے ہیں جس سے مقامی آبادی کو ممکن مدد ملتی ہے، ساتھ مفت ادویات اور صلاح مشورہ بھی دیا جاتا ہے جس کی مریضوں کو اشد ضرورت ہوتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی اس نوعیت کے کیمپ منقعد کیے جانے چاہیے تاکہ دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کی جائے۔ مقامی لوگوں کے مطابق سی آر پی ایف کے اس اقدام سے عوام کو طبی سہولیات ملتی ہیں جو ایک بہت قدام ہیں۔

CRPF 182nd Battalion organizes free medical camp in Pulwama
سی آر پی ایف 182 بٹالین کی جانب سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد (ETV Bharat)

واضح رہے کہ سی آر پی ایف سمیت دیگر سکیورٹی فورسز بھی اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کرتی رہتی ہیں اور اس کا مقصد عوام کو فاعدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ عوام اور سکیورٹی فورسز کے بیچ ربط کو مضبوط کرنا بھی ہوتا ہے۔

مزید پڑھیں:

رامبن کے سیاحتی مقام سناسر میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد

جنوبی کشمیر میں فوج نے کیا مفت طبی کیمپ کا انعقاد

سی آر پی ایف ایف نے کیا رامبن، ادھم پور طبی کیمپ کا انعقاد

