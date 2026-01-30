ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں سی آر پی ایف کی 182ویں بٹالین کی جانب سے طلبا کےلئے مفت کورسز کا افتتاح
کورسز کا افتتاح کمانڈنٹ 182بٹالین سی آر پی ایف، انیل کمار نے کیا جبکہ اس موقع پر سیکنڈ اِن کمانڈ سنجیو راتو بھی موجود تھے۔
Published : January 30, 2026 at 3:33 PM IST
پلوامہ : سی آر پی ایف کی 182 بٹالین کی جانب سے ضلع کے نوجوانوں کے لیے ایک قابلِ تحسین اور مثالی قدم اٹھایا گیا ہے، جس کے تحت ڈیٹا انٹری آپریٹر کورس اور الیکٹریشن کورس کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ دونوں کورسز مکمل طور پر مفت فراہم کیے جا رہے ہیں، تاکہ نوجوانوں کو ہنر مند بنا کر خود کفیل بنایا جا سکے۔
ان مفت کورسز کا باقاعدہ افتتاح کمانڈنٹ 182 بٹالین سی آر پی ایف، انیل کمار نے کیا۔ اس موقع پر سیکنڈ اِن کمانڈ سنجیو راتو اور ڈپٹی سیکنڈ اِن کمانڈ اتندر سنگھ بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب کے دوران افسران نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی آر پی ایف نہ صرف امن و امان کے قیام میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے بلکہ سماجی ذمہ داریوں کو بھی بھرپور طریقے سے نبھا رہی ہے۔
ان کورسز کا بنیادی مقصد ضلع کے نوجوانوں کو جدید اور عملی مہارتیں فراہم کرنا ہے، تاکہ وہ باعزت روزگار حاصل کر سکیں اور اپنے خاندان کا سہارا بن سکیں۔ سی آر پی ایف کا ماننا ہے کہ ہنر مند نوجوان ہی ایک مضبوط اور خود کفیل معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اس وقت ضلع کے مختلف علاقوں سے 120 نوجوانوں نے ان مفت تربیتی کورسز میں داخلہ لیا ہے۔ یہ نوجوان تین مختلف کورسز کے تحت تربیت حاصل کر رہے ہیں، جو مکمل طور پر سی آر پی ایف 182 بٹالین کی نگرانی میں چلائے جا رہے ہیں۔
کورسز میں شامل نوجوانوں نے سی آر پی ایف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات نہ صرف نوجوانوں کو مثبت سمت دیتے ہیں بلکہ انہیں خود پر اعتماد اور مستقبل کے لیے بااختیار بھی بناتے ہیں۔ نوجوانوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اس نوعیت کے مزید مفت کورسز کا انعقاد کیا جائے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں۔
یہ اقدام واقعی ضلع کے نوجوانوں کے لیے ایک روشن مستقبل کی جانب ایک مضبوط قدم ہے۔