سرکاری نوکری کے نام پر کروڑوں کی دھوکہ دہی تین ملزمین کے خلاف کیس درج
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ میں نوکری کے نام پر رقومات وصول کرنے پر چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سرینگر کی عدالت نے کاروائی کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 2, 2026 at 11:12 AM IST
سرینگر (پرویز الدین) : کرائم برانچ کشمیر کے اسپیشل کرائم ونگ کشمیر نے سرکاری نوکری دلانے کے نام پر لاکھوں روپے کی دھوکہ دہی کے ایک بڑے معاملے میں چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سرینگر کی عدالت میں چارج شیٹ پیش کر دی ہے۔ حکام کے مطابق یہ چارج شیٹ ایف آئی آر نمبر 09/2019 کے تحت مختلف دفعات 201، 419، 420، 468، 471 اور 120-بی آر پی سی کے تحت تین ملزمین مالورہ شالہ ٹینگ سرینگر کےفیاض شانزی پورہ ہندوارہ کےشوکت احمد شاہ (شانزی پورہ ہندوارہ) اور شالہ ٹینگ خواجہ باغ کے اویس احمد راتھر کے خلاف داخل کی گئی ہے۔
یہ معاملہ ضلع پلوامہ کے رہائشیوں کی شکایت کے بعد سامنے آیا، جنہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ ملزمین نے ان کے بچوں اور رشتہ داروں کو سرکاری ملازمت دلانے کے بہانے ان سے لاکھوں روپے بٹورے۔
تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ ملزمین نے باہمی سازش کے تحت خود کو بااثر سرکاری افسران ظاہر کیا اور محکمہ جنگلات کے نام پر جعلی تقرری آرڈرز جاری کیے۔ بعد ازاں ان دستاویزات کی تصدیق کی گئی تو وہ مکمل طور پر جعلی پائے گئے۔حکام کے مطابق ملزمان نے “بیک ڈور انٹری” کے نام پر متاثرین سے نقد رقم وصول کی اور انہیں سرکاری ملازمت کا جھانسہ دیا۔
کرائم برانچ جموں کشمیرنے کہا کہ چالان مجاز عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے جہاں اب قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور مقدمے کا فیصلہ عدالتی عمل کے ذریعے ہوگا۔وہیں کرائم برانچ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے فراڈ سے ہوشیار رہیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع متعلقہ حکام کو دیں۔ شہریوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس نوعیت کے معاملات کی شکایت ایس ایس پی اسپیشل کرائم ونگ کشمیر یا محکمہ کے سرکاری ای میل کے ذریعے درج کرائیں۔
حکام نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ سرکاری نوکری کے نام پر دھوکہ دہی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھی جائے گی اور عوام کو مالی استحصال سے بچانے کے لیے موثر اقدامات کیے جائیں گے۔