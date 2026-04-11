مسلسل بارش اور ژالہ باری سے آر ایس پورہ کے دیہات میں فصلیں تباہ، کسان شدید متاثر
کسانوں کے مطابق فصلوں کے برباد ہونے کے ساتھ ان کی محنت اور ان کا سرمایہ سب کچھ برباد ہو گیا۔
Published : April 11, 2026 at 9:28 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) مسلسل بارشوں اور ژالہ باری نے جموں کے آر ایس پورہ سیکٹر کے متعدد دیہات میں کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے جس سے کسان بے حد پریشان ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں آر ایس پورہ، گاؤں بگہ مرہ، ٹانڈہ اور ٹریوا گاؤں شامل ہیں، جہاں وسیع زرعی اراضی تباہی کا شکار ہوئی ہے۔
مقامی کسانوں کے مطابق گندم، سبزیاں اور دیگر فصلیں جیسے پالک، گوبھی، پھول گوبھی، بند گوبھی، بینگن اور لہسن کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ شدید ژالہ باری اور بارشوں نے چند ہی منٹوں میں کھڑی فصلوں کو زمین بوس کر دیا جس سے کسانوں کی محنت اور ان کا سرمایہ برباد ہو گیا۔
بگہ مرہ گاؤں کے ایک کسان پنکج شرما کا کہنا ہے کہ اس بار بارشوں کا سلسلہ طوفان جیسا تھا جس نے خاص طور پر ابتدائی فصلوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا خاص طور پر گندم کی فصل کو۔ متاثرہ کسان کے مطابق چند دنوں میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہم نے اپنی ساری جمع پونجی ان کھیتوں میں لگا دی تھی لیکن اب کاٹنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ انہوں نے سرکار سے اپیل کی کہ جلد از جلد نقصان کا جائزہ لے کر امدادی اقدامات کیے جائیں تاکہ متاثرہ خاندانوں کو کچھ راحت مل سکے۔
کسان ٹریکٹر یونین کے صدر محمد عارف نے بتایا کہ یہ ہماری روزی روٹی کا واحد ذریعہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ہمارے نقصانات کا ازالہ کرے۔ متاثرہ کسانوں نے حکومت سے فوری سروے اور مناسب معاوضے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان علاقوں کے بیشتر خاندان مکمل طور پر زراعت پر انحصار کرتے ہیں اور اس طرح کی قدرتی آفات انہیں مزید مشکلات میں دھکیل دیتی ہیں۔
