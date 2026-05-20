’فوجداری قانون کو ہراسانی کا ہتھیار نہیں بنایا جاسکتا‘: سابق رنجی کرکٹر کے خلاف ایف آئی آر کالعدم، جموں و کشمیر ہائیکورٹ کا فیصلہ
ماجد یعقوب ڈار نے ایف آئی آر کو کالعدم قرار دینے کی اپیل کی تھی جس پر جسٹس وسیم صادق نرگل نے یہ فیصلہ سنایا۔
Published : May 20, 2026 at 10:29 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے سابق رنجی کرکٹر ماجد یعقوب ڈار کے خلاف درج ایف آئی آر کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اہم ریمارکس دیے ہیں کہ ’’فوجداری قانون کو ہراسانی یا انتقام کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔‘‘ عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ بظاہر جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) کے اندرونی اختلافات کا نتیجہ تھا، نہ کہ کسی حقیقی مجرمانہ عمل کا۔
جسٹس وسیم صادق نرگل پر مشتمل بنچ نے یہ فیصلہ سابق کرکٹر ماجد یعقوب ڈار کی درخواست پر سنایا، جس میں انہوں نے اپنے خلاف درج ایف آئی آر نمبر 26/2023 کو کالعدم قرار دینے کی اپیل کی تھی۔ یہ ایف آئی آر کرائم برانچ کشمیر نے درج کی تھی۔ معاملہ 2020 میں اُس وقت سامنے آیا تھا جب جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کے اُس وقت کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر نے شکایت درج کرائی تھی کہ ماجد ڈار نے رنجی ٹرافی میں رجسٹریشن اور دیگر فوائد حاصل کرنے کے لیے اپنی تاریخ پیدائش میں غلط بیانی کی۔ شکایت میں الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی اصل تاریخ پیدائش 30 دسمبر 1970 کے بجائے 30 دسمبر 1978 ظاہر کی۔
سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ کرکٹ ایسوسی ایشن کی داخلی تحقیقات میں ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا گیا ہے اور یہ معاملہ ادارے کے اندرونی تنازعات سے جڑا ہوا تھا۔ ایسوسی ایشن کی ایک ذیلی کمیٹی نے بھی کرائم برانچ کو مطلع کیا تھا کہ سرکاری ریکارڈ میں الزامات کی تائید کرنے والا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، لہٰذا شکایت کو بند کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے جے کے سی اے کے ممبر ایڈمنسٹریشن انیل گپتا کے اُس بیان کا بھی نوٹس لیا جو انہوں نے رجسٹرار جوڈیشل کے سامنے دیا تھا۔ انیل گپتا نے کہا تھا کہ ایسوسی ایشن اب اس مقدمے کو آگے بڑھانا نہیں چاہتی اور کیس بند کرنے کی خواہاں ہے۔
جسٹس نرگل نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جب خود شکایت کنندہ ادارہ داخلی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ الزامات بے بنیاد، غیر ثابت شدہ اور سرکاری ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتے، تو ایسی صورت میں فوجداری کارروائی جاری رکھنا قانون کے غلط استعمال کے مترادف ہوگا۔ عدالت نے مزید کہا کہ فوجداری قانون کو ’’انتقامی ہتھیار‘‘ یا ذاتی و ادارہ جاتی دشمنیوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
بنچ نے مشاہدہ کیا کہ دستیاب ریکارڈ سے پہلی نظر میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کارروائی اُس وقت ایسوسی ایشن کے اندر جاری اختلافات اور گروہ بندی کا نتیجہ تھی، نہ کہ ماجد ڈار کی کسی مجرمانہ بدعنوانی کا۔ ہائی کورٹ نے تمام حقائق اور شواہد کا جائزہ لینے کے بعد سابق کرکٹر ماجد یعقوب ڈار کے خلاف درج ایف آئی آر کو کالعدم قرار دیتے ہوئے مقدمہ ختم کر دیا۔