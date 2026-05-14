کرائم برانچ کا مبینہ لینڈ فراڈ نیٹ ورک کے خلاف کریک ڈاؤن، سرینگر اور بڈگام میں چھاپے
Published : May 14, 2026 at 9:55 PM IST
بڈگام: (عارف وانی) کرائم برانچ جموں و کشمیر کے اسپیشل کرائم ونگ کشمیر نے جمعرات کو ایک مبینہ ملٹی لاکھ اراضی فراڈ کیس کے سلسلے میں سرینگر اور بڈگام اضلاع میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے اور گھروں کی تلاشی لی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق کارروائی ایف آئی آر نمبر 06/2026 کے تحت انجام دی گئی، جو تعزیراتِ ہند کی دفعات 420، 468 اور 120-B آر پی سی کے تحت درج کی گئی ہے۔
یہ مقدمہ ہمہامہ، بڈگام کے ایک شہری کی تحریری شکایت پر درج کیا گیا، جس میں الزام عائد کیا گیا کہ سولینہ، سرینگر کے رہائشی طارق احمد صوفی نے نارکرہ، سرینگر میں واقع اراضی فروخت کرنے کے بہانے اس سے دھوکہ دہی کے ذریعے لاکھوں روپے وصول کیے۔
ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزم طارق احمد صوفی ولد غلام احمد صوفی، ساکن تلسی باغ سرینگر، اور مبینہ لینڈ بروکر طارق احمد وانی ولد محمد عبداللہ وانی، ساکن نارکرہ بڈگام، نے اُس وقت کے پٹواری کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کرکے جعلی دستاویزات تیار کیں اور انہیں اراضی کے لین دین میں استعمال کیا۔
ذرائع کے مطابق ملزمان نے مبینہ طور پر جعلی کاغذات کے ذریعے شکایت کنندہ سے غیر قانونی طور پر خطیر رقم حاصل کی۔ تحقیقات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کرائم برانچ نے ایگزیکٹیو مجسٹریٹس کی موجودگی میں سرینگر اور بڈگام کے مختلف علاقوں میں تلاشی کارروائیاں انجام دیں تاکہ کیس سے متعلق اہم شواہد اور مجرمانہ مواد ضبط کیا جا سکے۔
کرائم برانچ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ زمین سے متعلق دھوکہ دہی کے معاملات میں محتاط رہیں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر اسپیشل کرائم ونگ کشمیر کو دیں۔ حکام کے مطابق دھوکہ دہی کا شکار افراد اپنی شکایات سرکاری ای میل کے ذریعے بھی درج کرا سکتے ہیں۔