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سرکاری نوکری کے نام پر لاکھوں کی ٹھگی، کرائم برانچ نے ملزم کے خلاف چارج شیٹ دائر کی
کپوارہ ضلع کا رہائشی ملزم عبدالمجید میر اس وقت سرینگر کے سنٹرل جیل میں بند ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 14, 2026 at 4:09 PM IST
سرینگر: کرائم برانچ جموں و کشمیر کی اکنامک آفنسز ونگ (EOW) کشمیر نے سرکاری نوکری دلانے کے نام پر لوگوں سے رقم بٹورنے کے الزام میں ایک شخص کے خلاف چارج شیٹ دائر کی ہے۔ حکام نے ملزم کی شناخت عبدالمجید میر ولد عبدالرحیم میر، ساکن لشتیال، ضلع کپوارہ کے طور پر کی ہے۔ الزام ہے کہ اس نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کے رشتہ داروں کو سرکاری نوکری دلا سکتا ہے اور اس کے بدلے لاکھوں روپے وصول کیے۔
چارج شیٹ فاریسٹ مجسٹریٹ، سرینگر کی عدالت میں ایف آئی آر نمبر 12/2026 کے سلسلے میں پیش کی گئی ہے۔ یہ ایف آئی آر تعزیرات ہند کی دفعات 420، 468 اور 471 کے تحت درج کی گئی تھی، جن کا تعلق دھوکہ دہی اور جعلسازی سے ہے۔
تحقیقات کے مطابق معاملہ ایک تحریری شکایت کے بعد سامنے آیا، جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ میر نے شکایت کنندہ کے بیٹے کو سرکاری نوکری دلانے کا وعدہ کرکے اس سے رقم وصول کی تھی۔ ملزم نے مبینہ طور پر ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا (AAI) کی جانب سے جاری کردہ ایک تقرری نامہ بھی پیش کیا۔ بعد میں تصدیق کے دوران یہ دستاویز جعلی اور فرضی پائے گئے۔
اس کے بعد اکنامک آفنسز وِنگ نے معاملے کی مزید تحقیقات کی۔ تفتیش کاروں کے مطابق تحقیقات کے دوران الزامات درست ثابت ہوئے، جس کے بعد معاملہ عدالتی فیصلے کے لیے متعلقہ عدالت میں چارج شیٹ کی صورت میں پیش کیا گیا۔
چارج شیٹ دائر ہونے کے ساتھ ہی اس معاملے میں تحقیقات مکمل ہوگئی ہیں۔ اب ملزم کے خلاف الزامات کا جائزہ عدالتی کارروائی کے دوران لیا جائے گا۔کرائم برانچ کے مطابق میر کا نام وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں درج 15 فوجداری مقدمات میں سامنے آیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ مقدمات مبینہ طور پر اقتصادی جرائم میں اس کے ملوث ہونے کے پیمانے کی نشاندہی کرتے ہیں۔
میر کو 18 جولائی 2026 کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ اس وقت سینٹرل جیل سرینگر میں بند ہے۔ EOW کے مطابق میر نے مبینہ طور پر بااثر افراد اور بیوروکریٹس کا روپ دھار کر لوگوں کو گمراہ کیا اور ان کا اعتماد حاصل کیا۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ وہ ایسے دعوے کرکے لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا کہ اس کے اعلیٰ افسران یا سرکاری محکموں تک رسائی ہے۔
یہ الزامات اس خطرے کو بھی ظاہر کرتے ہیں جس کا سامنا نوکری کے متلاشی افراد اور ان کے خاندانوں کو جعلی ملازمتوں کے نام پر ہونے والے فراڈ میں کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جب سیاسی یا سرکاری تعلقات کا دعویٰ کیا جائے۔
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