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بٹنگو اننت ناگ میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا شاندار اختتام، نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے کھیلوں کے فروغ پر زور
فائنل مقابلہ دو مقامی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، جس میں بڑی تعداد میں شائقین کرکٹ نے شرکت کی۔
Published : July 10, 2026 at 6:10 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے اور انہیں مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے مقصد سے ضلع اننت ناگ کے بٹنگو علاقے میں ہمدانیہ سومو اسٹینڈ کی جانب سے منعقدہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل بڑے جوش و خروش کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ فائنل مقابلہ دو مقامی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، جس میں بڑی تعداد میں شائقین کرکٹ نے شرکت کی۔
تقریب کے مہمانِ خصوصی میونسپل کونسل بٹنگو کے صدر ہلال احمد شاہ تھے، جنہوں نے کامیاب اور رنر اپ ٹیموں کے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں، انعامات اور اسناد تقسیم کرکے ان کی حوصلہ افزائی کی۔
اس موقع پر ہمدانیہ سومو اسٹینڈ کے صدر شبیر احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور یوٹی انتظامیہ، خصوصاً لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے "نشہ مکت کشمیر" مہم کے تحت نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن میں بیداری مہم، ریلیاں اور دیگر سرگرمیاں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سماجی ادارے، والدین، اساتذہ اور دیگر اسٹیک ہولڈرز بھی اس مہم میں بھرپور کردار ادا کریں۔
انہوں نے کہا کہ کھیل نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں منفی سرگرمیوں سے دور رکھنے کا بہترین ذریعہ ہیں، اسی مقصد کے تحت اس کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا تاکہ نوجوان اپنی توانائیاں مثبت سرگرمیوں میں صرف کریں۔
شبیر احمد نے مزید کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ وادی کشمیر کا نوجوان تعلیم، کھیل اور دیگر شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کریں، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں اور اپنے والدین، معاشرے اور ملک کا نام روشن کریں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خاتمے کے لیے متحد ہو کر کام کریں اور نوجوان نسل کو اس ناسور سے بچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہلال احمد شاہ نے کہا کہ منشیات ایک سنگین سماجی مسئلہ بن چکی ہے، جس کے خاتمے کے لیے حکومت، انتظامیہ، سماجی اداروں اور عوام کو مشترکہ طور پر آگے آنا ہوگا۔ انہوں نے ہمدانیہ سومو اسٹینڈ کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے کھیلوں کے مقابلے نوجوانوں میں صحت مند مقابلے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور انہیں منفی رجحانات سے دور رکھنے میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔
انہوں نے یقین دلایا کہ مستقبل میں بھی نوجوانوں کی فلاح و بہبود، کھیلوں کے فروغ اور منشیات کے خلاف عوامی بیداری کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔
تقریب کے اختتام پر فاتح اور رنر اپ ٹیموں کو ٹرافیاں اور انعامات پیش کیے گئے، جبکہ شائقین نے اس امید کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کے کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا تاکہ نوجوانوں کو ایک مثبت اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے۔