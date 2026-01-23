ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پی ایم سواندھی اسکیم کے تحت پلوامہ میں اہم تقریب، پانچ اربن لوکل باڈیز سے تعلق رکھنے والے مستحق اسٹریٹ وینڈرز میں 30 چیک تقسیم
مستفیدین کو آسان اقساط، 7 فیصد سودی سبسڈی اور ڈیجیٹل لین دین کے فروغ کے لیے ماہانہ کیش بیک کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔
Published : January 23, 2026 at 4:43 PM IST
پلوامہ: وزیر اعظم اسٹریٹ وینڈرز آتم نربھر ندھی یعنی پی ایم سواندھی اسکیم کے تحت کریڈٹ کارڈ کے آغاز اور ملک بھر میں ایک لاکھ سے زائد مستفیدین کو قرضوں کی تقسیم کی تقریب منعقد کی گئی، جس کی صدارت عملی طور پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کی۔ اس قومی پروگرام کے تحت ضلع پلوامہ میں بھی ایک اہم تقریب منعقد ہوئی، جہاں ضلع انتظامیہ پلوامہ نے اسکیم کے تحت ضلع کے پانچ اربن لوکل باڈیز سے تعلق رکھنے والے مستحق اسٹریٹ وینڈرز میں تقریباً 30 چیک تقسیم کیے۔
واضح رہے کہ پی ایم سواندھی اسکیم ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کی ایک اہم پہل ہے۔ جس کا آغاز سال 2020 میں کیا گیا تھا۔ اس اسکیم کا بنیادی مقصد اسٹریٹ وینڈرز، جیسے کہ ہاکرز، ریڑھی بان اور تھیلے والے دکانداروں کو بغیر کسی ضمانت کے مائیکرو کریڈٹ فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو دوبارہ شروع یا وسعت دے سکیں اور مالی طور پر خود کفیل بن سکیں۔
اس اسکیم کے تحت مستفیدین کو آسان اقساط، 7 فیصد سودی سبسڈی اور ڈیجیٹل لین دین کے فروغ کے لیے ماہانہ کیش بیک کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ حکومت نے اس قرضی سہولت کی مدت کو بڑھا کر مارچ 2030 تک کر دیا ہے، جس سے مزید اسٹریٹ وینڈرز کو فائدہ پہنچے گا۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ بعد ازاں انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر پلوامہ میں منعقدہ تقریب کے دوران مستحقین میں چیک تقسیم کیے اور کہا کہ پی ایم سواندھی اسکیم اسٹریٹ وینڈرز کی معاشی بحالی اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ میں ایک سنگِ میل ثابت ہو رہی ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ضلع انتظامیہ اس اسکیم کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔