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وادی کشمیر میں زرعی کاروبار کا انقلاب، مواقع کی تخلیق اور روزگار کی فراہمی سے بدلتا منظر نامہ
اب زرعی شعبے نہ صرف کسانوں کیلئے ذریعۂ معاش بن رہے ہیں بلکہ دوسروں کیلئے بھی روزگار کے نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔
Published : June 25, 2026 at 1:21 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) وادیٔ کشمیر میں زراعت اور باغبانی نہ صرف روایتی پیشے کے طور پر اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہیں بلکہ اب یہ شعبے روزگار کی فراہمی اور معاشی استحکام کے مضبوط ستون بن کر ابھر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے مالی معاونت، سبسڈی اور مختلف امدادی اسکیموں نے متعدد افراد کو زراعت اور باغبانی کو بطور کاروبار اپنانے کی ترغیب دی ہے، جس کے نتیجے میں کئی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔
یہ شعبے نہ صرف کسانوں کے لیے باعزت ذریعۂ معاش بن رہے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں، جس سے وادی کی معیشت میں ایک مثبت انقلاب دیکھنے کو مل رہا ہے۔
غلام محمد میر اس تبدیلی کی ایک روشن مثال ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حکومتی تعاون، محنت اور مستقل مزاجی کے ذریعے ایک عام کسان بھی اپنی زرعی زمین کو ایک کامیاب اور منافع بخش کثیر الجہتی کاروبار میں تبدیل کر سکتا ہے۔ غلام محمد میر نے ابتدا میں اپنی دستیاب زمین پر صرف دھان کی کاشت سے کام شروع کیا تھا، مگر وقت کے ساتھ اپنی محنت اور حکومتی مدد سے انہوں نے اپنے کاروبار کو 8 کنال سے بڑھا کر 25 کنال تک وسعت دی۔
آج ان کے زرعی کاروبار میں زراعت، باغبانی، شہد کی مکھیوں کی پرورش (اپیکلچر)، ڈیری فارمنگ اور پولٹری فارمنگ شامل ہیں۔ یہ تمام شعبے مل کر انہیں اچھی آمدنی فراہم کر رہے ہیں اور ساتھ ہی مقامی سطح پر روزگار کے مواقع بھی پیدا کر رہے ہیں۔
غلام محمد میر، جو کبھی روزانہ محض تین روپے اجرت پر مزدوری کرتے تھے، آج تقریباً 20 افراد کو روزگار فراہم کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انسان میں عزم، محنت اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہو تو محدود وسائل کے باوجود کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ آج ایک ایسے شخص کے طور پر سامنے آئے ہیں جو کبھی ملازمت کا متلاشی تھا مگر اب دوسروں کو روزگار فراہم کر رہا ہے۔
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اسی طرح فاروق احمد بھی وادی میں زرعی کامیابی کی ایک اور نمایاں مثال ہیں۔ انہوں نے اپنی زمین کو آمدنی کا مضبوط ذریعہ بنایا ہے اور نایاب و نامیاتی سبزیاں اگا رہے ہیں، جن کی مارکیٹ میں خاصی مانگ ہے۔ ان کی پیداوار بہتر معیار اور غذائیت کے باعث خریداروں کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ زراعت کے ساتھ ساتھ انہوں نے پولٹری فارمنگ بھی اختیار کی ہے، جس سے انہیں خاطر خواہ آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔
اس وقت وادی میں بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ بنی ہوئی ہے جبکہ سرکاری اور نجی شعبوں میں ملازمتوں کے مواقع محدود ہیں۔ ایسے حالات میں زراعت اور باغبانی نوجوانوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن بن سکتے ہیں۔ کشمیر کی زرخیز زمین میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے، جو نہ صرف خود کفالت بلکہ بڑے پیمانے پر روزگار پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔
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دونوں کسانوں کا کہنا ہے کہ زراعت اور باغبانی نہ صرف باعزت روزگار فراہم کرتے ہیں بلکہ یہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے دروازے کھولتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر انسان میں لگن اور محنت کا جذبہ ہو تو وہ زندگی میں کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔
انہوں نے خاص طور پر نوجوانوں کو پیغام دیا کہ وہ آگے آئیں اور جس شعبے میں دلچسپی یا مہارت رکھتے ہوں، اس میں پوری محنت اور خلوص کے ساتھ کام کریں تاکہ وہ نہ صرف خود روزگار حاصل کریں بلکہ مستقبل میں دوسروں کو بھی روزگار فراہم کرنے کے قابل بن سکیں۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ حکومت اور متعلقہ محکمے بھی اس شعبے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کی مدد کے لیے مختلف اسکیموں، تربیتی پروگراموں اور مالی امداد کے ذریعے مسلسل کام کر رہے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ زرعی کاروبار سے جڑ کر اپنی زندگیوں میں خوشحالی لا سکیں۔
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