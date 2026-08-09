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سوپور میں جماعت اسلامی سے منسلک نیٹ ورک پر بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، کئی مقامات پر تلاشی جاری
سوپور میں جماعت اسلامی سے منسلک نیٹ ورک پر پولیس کی جانب سے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن؛ 26 مقامات پر تلاشی جاری ہے۔
Published : August 9, 2026 at 11:32 AM IST
سوپور، بارہمولہ، (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے سوپور میں جماعت اسلامی کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق کالعدم تنظیم کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کی دفعات کے تحت درج مقدمے کے سلسلے میں 26 مقامات پر سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔
سکیورٹی فورسز اور تفتیشی ایجنسیوں نے اتوار کے روز شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور اور ملحقہ علاقوں میں مبینہ طور پر کالعدم جماعت اسلامی (JeI) سے منسلک مشتبہ نیٹ ورک کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا۔
ممنوعہ تنظیم سے وابستہ مبینہ نیٹ ورک کی تحقیقات
اطلاعات کے مطابق ممنوعہ تنظیم کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کی دفعات کے تحت درج کیس کے سلسلے میں 26 مقامات پر تلاشی مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ تلاشیاں ممنوعہ تنظیم سے وابستہ مبینہ سرگرمیوں، روابط اور نیٹ ورک پر جاری تحقیقات کے حصے کے طور پر کی جا رہی ہیں۔ سکیورٹی فورسز اور تفتیشی ایجنسیوں کی ٹیمیں متعدد مقامات پر تعینات کی گئی ہیں، جہاں رہائشی اور دیگر احاطوں کی تلاشی لی جارہی ہے۔
سکیورٹی کے انتظامات کو سخت کر دیا گیا
رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ آپریشن کا مقصد مزید شواہد اکٹھا کرنا اور مبینہ نیٹ ورک کی نوعیت اور اس کی سرگرمیوں کا تعین کرنا ہے۔ یہ تلاشیاں ان افراد اور مقامات کی وسیع تر تحقیقات کا حصہ ہیں جن کے ممنوعہ تنظیم سے تعلق کا شبہ ہے۔ جن علاقوں میں تلاشی لی جا رہی ہے وہاں سکیورٹی کے انتظامات کو بھی سخت کر دیا گیا ہے تاکہ آپریشن کو خوش اسلوبی سے انجام دیا جا سکے اور امن و امان میں کسی قسم کا خلل پیدا نہ ہو۔
کب قرار دیا گیا تھا جماعت اسلامی کو غیر قانونی تنظیم؟
واضح رہے کہ وزارت داخلہ نے سب سے پہلے 28 فروری 2019 کو جماعت اسلامی کو غیر قانونی تنظیم قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ یہ پابندی جیش محمد دہشت گرد گروپ کی جانب سے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر سی آر پی ایف کے قافلے پر خودکش حملہ کرنے کے دو ہفتے بعد لگائی گئی تھی، جس میں نیم فوجی دستوں کے 40 اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ(یو اے پی اے) 1967 کے تحت لگائی گئی پابندی کو فروری 2024 میں مزید پانچ سال کے لیے بڑھا دیا گیا۔ پابندی کے بعد جماعت اسلامی کے درجنوں رہنماؤں کو یو اے پی اے کے تحت گرفتار کیا گیا اور جموں و کشمیر پولیس نے تنظیم کی جائیدادوں کو سیل کر کے ضبط کر لیا۔
ایک ملزم سے 60 لاکھ روپے کی 12 کنال اراضی ضبط
دریں اثنا، شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں پولیس نے کہا کہ انہوں نے ایک ملزم سے 60 لاکھ روپے کی 12 کنال اراضی ضبط کی ہے۔ ای آئی ایم سی او ایکٹ کی دفعہ 2/3، تعزیرات ہند کی دفعہ 120-بی اور 121 اور غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کی دفعہ 13 کے تحت چندوسا پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر نمبر 02/2008 کے سلسلے میں یہ کارروائی کی گئی۔
اراضی سے متعلق اٹیچمنٹ آرڈر
ایک پولیس ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ اٹیچمنٹ آرڈر ملزم پرویز احمد فمدا (والد: یار محمد فمدا، رہائشی: کوار بالا، چندوسا) کی 12 کنال، 01 مرلہ اور 73 مربع فٹ اراضی سے متعلق ہے۔ پراپرٹی کی قیمت 69,82,550 روپے ہے اور ضروری ویلیویشن سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا گیا ہے۔
پولیس نے کہا کہ انہوں نے سوپور کی این آئی اے عدالت سے ایک اور ملزم عبدالرشید بھٹ (والد عبدالاحد بھٹ) کے خلاف بھی گرفتاری کا وارنٹ حاصل کیا ہے، جو راج پورہ، چندوسہ کا رہنے والا ہے۔ پولیس نے کہا کہ یہ کارروائی بارہمولہ پولیس کے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے اور قانون کے مطابق قانونی کارروائی کو یقینی بنانے کے مسلسل عزم کو ظاہر کرتی ہے۔