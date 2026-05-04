منشیات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، شمالی کشمیر میں دکانیں منہدم

ضلع بانڈی پورہ کے حاجن علاقے میں منشیات فروش کی جائیداد مسمار جبکہ دو مرلہ اراضی اٹیچ کی گئی۔

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 4, 2026 at 3:30 PM IST

بانڈی پورہ (اعجاز نازکی): منشیات فروشی کے بڑھتے رجحان کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں جموں کشمیر پولیس اور محکمہ مال کی مشترکہ کارروائی کے دوران حکام نے شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے حاجن علاقے میں ایک مبینہ بدنام منشیات فروش کی دکانیں منہدم کی جبکہ مرلہ زمین بھی قرق کی گئی۔

حکام نے بتایا کہ یہ کارروائی لال دین شیخ ولد مرحوم غلام محی الدین شیخ، ساکن ہاکبارہ، حاجن کے خلاف انجام دی گئی، جو مبینہ طور پر منشیات سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے۔ حکام کے مطابق یہ انہدامی کارروائی منشیات کی اسمگلنگ پر قابو پانے اور اس غیر قانونی دھندے کو فروغ دینے والے ڈھانچوں کو ختم کرنے کے لیے جموں کشمیر میں جاری مہم کا ایک حصہ ہے۔

ماہرین کا ماننا ہے کہ "اس طرح کی کارروائیاں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے لیے ایک سخت پیغام ہیں۔" حکام نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہے علاقے سے منشیات کے ناسور کو جڑ سے ختم کیا جائے گا اور ایک محفوظ اور منشیات سے پاک معاشرہ کے تعمیر کو یقینی بنایا جائے گا۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ "منشیات فروشوں کے اس اس طرح کی کارروائی آئندہ دنوں بھی جاری رہے گی۔"

ایڈیٹر کی پسند

