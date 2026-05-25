اننت ناگ میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف کریک ڈاؤن، دس گاڑیاں ضبط
ضبط کی گئی گاڑیوں میں ایک جے سی بی، چار ٹپر اور پانچ ڈمپر شامل ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 25, 2026 at 1:13 PM IST
اننت ناگ : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں غیر قانونی کان کنی اور معدنی وسائل کی غیر مجاز نکاسی کے خلاف جموں کشمیر پولیس نے اپنی مہم مزید تیز کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں کارروائیاں انجام دے کر ایک جے سی بی، چار ٹپر اور پانچ ڈمپر سمیت مجموعی طور پر 10 گاڑیاں ضبط کی ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائیاں قدرتی وسائل کے تحفظ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے سلسلے میں جاری مہم کا حصہ ہیں۔
پولیس کے مطابق پولیس پوسٹ جنگلات منڈی کی ایک خصوصی ٹیم نے ڈونی پاوا علاقے میں غیر قانونی کان کنی کی سرگرمیوں کی اطلاع ملنے پر چھاپہ مار کارروائی انجام دی۔ کارروائی کے دوران ایک جے سی بی مشین اور چار ٹپر گاڑیاں معدنی مواد کی غیر قانونی نکاسی اور نقل و حمل میں ملوث پائی گئیں۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تمام گاڑیوں کو موقع پر ہی ضبط کر لیا اور متعلقہ قانونی دفعات کے تحت معاملے کا نوٹس لیا۔
دوسری جانب پولیس پوسٹ دیالگام کی ٹیم نے معمول کے شبانہ گشت کے دوران بون دیالگام کراسنگ پر پانچ ڈمپروں کو روکا۔ جانچ پڑتال کے دوران معلوم ہوا کہ یہ گاڑیاں معدنیات کی غیر قانونی نقل و حمل میں استعمال کی جا رہی تھیں۔ اس سلسلے میں ایف آئی آر نمبر 157/2026 درج کرکے بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 305(e) کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا ہے اور مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
ماہرین کے مطابق غیر قانونی کان کنی نہ صرف قدرتی وسائل کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ ماحولیات، زرعی اراضی اور آبی ذخائر پر بھی منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ اسی وجہ سے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس قسم کی سرگرمیوں کے خلاف سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کان کنی سے بعض علاقوں میں زمین کے کٹاؤ، سڑکوں کو نقصان اور ماحولیاتی توازن بگڑنے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے ایسی کارروائیاں وقت کی اہم ضرورت ہیں۔
اننت ناگ پولیس نے واضح کیا ہے کہ ضلع بھر میں غیر قانونی کان کنی اور معدنی وسائل کی غیر مجاز نقل و حمل کے خلاف کارروائیاں مستقبل میں بھی بلا تعطل جاری رہیں گیں۔
