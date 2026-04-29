منشیات فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، شوپیاں میں دو مقامات پر انہدامی کارروائی
منشیات کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے تحت زینہ پورہ شوپیاں میں دو مختلف مقامات پر ڈھانچے منہدم کیے گئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 29, 2026 at 2:18 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : ضلع انتظامیہ شوپیاں اور جموں و کشمیر پولیس نے منشیات فروشی کے ڈھانچے کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع کے علاقے میں ایک مشترکہ کارروائی انجام دی، جس دوران ایک 'بدنام' منشیات فروش کی غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی جائیداد کو منہدم کر دیا گیا۔
حکام کے مطابق یہ کارروائی این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 68-ایف کے تحت عمل میں لائی گئی۔ ذرائع نے منہدم کی گئی جائیداد کی مالیت لاکھوں روپے میں بتائی ہے اور یہ کارروائی دو مختلف مقامات پر انجام دی گئی۔
ایس ڈی ایم، زینہ پورہ نے بتایا کہ اس انہدامی کارروائی کا مقصد منشیات کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرنا اور اس کے معاشرے پر پڑنے والے منفی اثرات کو روکنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث کسی بھی فرد کو ہرگز بخشا نہیں جائے گا اور قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی آئندہ بھی جاری رکھی جائے گی۔
حکام نے مزید کہا کہ ضلع میں منشیات کے خلاف مہم کو مزید تیز کیا جائے گا تاکہ نوجوانوں کو اس بدعت سے محفوظ رکھا جا سکے اور ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کو ممکن بنایا جا سکے۔
یاد رہے کہ جموں و کشمیر کے دونوں ڈویژنز - کشمیر اور جموں - میں گزشتہ دنوں کے دوران منشیات کے خلاف اسی نوعیت کی کئی کارروائیاں انجام دی گئی ہیں، جو اس بات کا واضح اشارہ ہیں کہ انتظامیہ اس مسئلے کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی اٹھا رہی ہے۔ وہیں جموں و کشمیر میں گزشتہ دنوں "نشہ مکت بھارت ابھیان" کے تحت مختلف بیداری پروگرامز اور کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد عوام خصوصاً نوجوانوں میں منشیات کے مضر اثرات کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے۔
