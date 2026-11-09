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اننت ناگ اور کولگام میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف کریک ڈاون، 47 گاڑیاں ضبط، 47 افراد زیرِ حراست
پولیس کی جانب سے ندی نالوں سے ریت اور پتھر کی غیر قانونی کان کنی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔
Published : November 9, 2026 at 8:40 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) جنوبی کشمیر کے اننت ناگ اور کولگام اضلاع میں ندی نالوں سے معدنیات کی غیر قانونی کان کنی اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف پولیس نے بڑے پیمانے پر کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ 6 نومبر سے 9 نومبر 2026 تک جاری رہنے والی اس خصوصی مہم کے دوران دونوں اضلاع میں مجموعی طور پر 47 گاڑیاں اور مشینیں ضبط کی گئیں، جبکہ اننت ناگ میں 47 افراد کو تصدیق کے لیے حراست میں لیا گیا۔ اس کے علاوہ متعدد افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
پولیس حکام کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق، اننت ناگ ضلع میں 7 سے 9 نومبر تک تین روز کے دوران مجموعی طور پر 21 گاڑیاں اور مشینیں ضبط کی گئیں۔ ان میں 18 ٹریکٹر، 2 ٹپر اور ایک جے سی بی مشین شامل ہے۔ اننت ناگ پولیس نے 7 نومبر کو مختلف مقامات پر رات کے وقت کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی کان کنی میں ملوث 8 ٹریکٹر اور 2 ٹپر ضبط کیے۔ 8 نومبر کو ضلع بھر میں خصوصی ناکہ چیکنگ کے دوران مزید 6 ٹریکٹر اور ایک جے سی بی مشین ضبط کی گئی، جبکہ 47 افراد کو تصدیق کے لیے حراست میں لیا گیا اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 20 افراد کے خلاف موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی۔
اسی سلسلے میں 9 نومبر کو اچھہ بل پولیس نے 'تیلونی اچھہ بل' میں رات کے وقت کارروائی کرتے ہوئے مزید 4 ٹریکٹر ضبط کیے۔ اس طرح اننت ناگ میں تین روز کے دوران ضبط کی گئی گاڑیوں اور مشینوں کی کل تعداد 21 ہو گئی ہے۔
دوسری جانب، کولگام ضلع میں 6 اور 9 نومبر کو کی گئی کارروائیوں کے دوران غیر قانونی کان کنی اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے الزامات میں مجموعی طور پر 26 گاڑیاں ضبط کی گئیں۔ 6 نومبر کو کولگام پولیس نے مختلف مقامات پر غیر قانونی طور پر معدنیات نکالنے اور منتقل کرنے میں ملوث 7 گاڑیاں ضبط کیں، جن میں 4 ٹریکٹر، 2 ٹپر اور ایک ڈمپر شامل تھے۔ اس سلسلے میں کولگام اور یاری پورہ پولیس اسٹیشنوں میں باقاعدہ مقدمات درج کیے گئے۔
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9 نومبر کو ویسو کراسنگ پر قاضی گنڈ پولیس نے دو ٹریکٹر ضبط کیے، جن میں سے ایک غیر قانونی طور پر نکالے گئے نالے کے پتھر اور دوسرا بغیر اجازت ریت لے جا رہا تھا۔ اسی طرح میر بازار کے پال پورہ کراسنگ پر مزید دو ٹریکٹر غیر قانونی طور پر نکالے گئے دریائی مواد کی نقل و حمل کرتے ہوئے ضبط کیے گئے۔ ان کارروائیوں کے سلسلے میں تین ایف آئی آر درج کی گئیں۔
کولگام پولیس نے اسی روز ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف بھی مہم چلاتے ہوئے 5 ہیوی موٹر وہیکلز، 5 موٹر سائیکلیں، ایک ٹریکٹر اور مزید 4 دو پہیہ گاڑیاں ضبط کیں۔ ان میں بغیر ہائی سکیورٹی رجسٹریشن پلیٹ کے چلنے والی گاڑیاں بھی شامل تھیں۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات پر 13 ہیوی موٹر وہیکلز (بالخصوص ٹپر اور ڈمپر) کے چالان بھی کیے گئے۔
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مجموعی اعداد و شمار کے مطابق، دونوں اضلاع میں 6 سے 9 نومبر کے درمیان 47 گاڑیاں اور مشینیں ضبط کی گئیں، جن میں اننت ناگ کی 21 اور کولگام کی 26 گاڑیاں شامل ہیں۔ اننت ناگ میں 47 افراد کو حراست میں لے کر ان کی تصدیق کی گئی، تاہم پولیس کی جانب سے انہیں باقاعدہ گرفتار ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ کولگام میں غیر قانونی کان کنی کے معاملات میں متعدد ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، جبکہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھی کارروائی جاری ہے۔
اننت ناگ اور کولگام پولیس نے واضح کیا ہے کہ غیر قانونی کان کنی، قدرتی وسائل کے غیر قانونی استخراج و نقل و حمل اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف یہ خصوصی مہم آئندہ بھی سختی سے جاری رہے گی۔
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