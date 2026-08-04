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کشمیر کے بڑے کرکٹ ٹورنامنٹ سی پی ایل ٹرافی کی نقاب کشائی کی تقریب
قابل ذکر ہے کہ جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے عاقب ڈار اس کرکٹ ٹورنامنٹ میں 2012 سے مسلسل کھیلتے آ رہے ہیں۔
Published : August 4, 2026 at 11:44 AM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں آنے والے دنوں میں کشمیر کا سب سے بڑا کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعفاد ہونے جا رہا ہے، جس میں جموں کے ساتھ ساتھ لداخ اور وادی کے مختلف اضلاع سے کرکٹ ٹیمیں شرکت کرے گی۔
اس ضمن میں آج بارہمولہ میں ایک تقریب کے دوران بارہمولہ کرکٹ فورم کے عہدیداروں نے ان ویلنگ ٹراپ سیریمنی میں شمولیت کی اور کہا کہ اس میں کم سے کم 72 کرکٹ ٹیمیں شرکت کرے گئی۔پروگرام کے ایک انچارج نے کہا کہ یہ وادی کشمیر کا سب سے بڑا کرکٹ ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ تمام طریقوں سے الگ ہے کیونکہ اس میں بہتر انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ مزید سہولیات دستیاب رہے گی۔
انہوں نے کہا کہ اس کرکٹ ٹورنامنٹ میں انڈر 19 اور انڈر 23 کرکٹ کھلاڑیوں کو لازمی قرار دیا گیا ہے ،تاکہ کل کو وہ دیگر اہم کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کرکے اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ سی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ 2008 سے چل رہا ہے اور جو ہمارے بارہمولہ کی شان عاقب ڈار ہے وہ بھی اس کرکٹ ٹورنامنٹ میں 2012 سے مسلسل کھیلتے آرہے ہیں اور آج ملک ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کا اہم حصہ بن چکے ہیں۔ بارہمولہ کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کا نام روشن کر رہے ہیں۔
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اس دوران مقامی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ کرکٹ شائقین نے فوج کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ فوج نے ہمیشہ سے مقامی نوجوانوں کے لے کافی کام کیا ہے اور ہم کو آمید ہے کہ آنے والے وقت میں فوج کھیل کود کے حوالے سے اور بہتر کام کرے گی۔