ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کولگام کے دردگنڈ علاقہ میں طغیانی آنے سے دو گاؤ خانے تباہ، باغات اور زرعی اراضی کو شدید نقصان
نالے میں طغیانی آنے سے پانی قریبی زرعی اراضی اور باغات میں داخل ہوگیا، جہاں کھڑی فصلوں، پھلدار درختوں اور میوہ باغات کو نقصان پہنچا۔
Published : July 29, 2026 at 10:16 AM IST
دردگنڈ، کولگام، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے دیوسر علاقے کے دردگنڈ گاؤں میں شدید بارش کے باعث اچانک آنے والے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ تیز بہاؤ کے باعث کم از کم دو گاؤ خانے بہہ گئے جب کہ ایک گائے ہلاک ہوگئی۔
مقامی نالے میں طغیانی آنے سے پانی قریبی زرعی اراضی اور باغات میں داخل ہوگیا، جس سے کھڑی فصلوں، پھلدار درختوں اور میوہ باغات کو نقصان پہنچا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور پولیس کی ٹیموں نے علاقہ میں پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کیا، ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے اور متاثرین کو فوری طور پر منتقل کر دیا گیا ہے۔
سیلاب اچانک آیا، سامان محفوظ مقامات پر منتقلی کا موقع نہیں ملا
مقامی لوگوں کے مطابق سیلاب اچانک آیا، جس کے باعث انہیں مویشیوں اور اپنے سامان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ سیلابی ریلے کے ساتھ آنے والی مٹی، پتھر اور ملبہ بھی کھیتوں اور باغات میں جمع ہوگیا، جس سے کاشتکاروں اور باغبانوں کو بھاری مالی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔
املاک کو پہنچے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا
مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ علاقہ کا دورہ کریں نقصانات کا جائزہ لیں اور انہیں فوری طور پر معاوضہ فراہم کیا جائے۔ وہیں ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں کا دورہ کرکے نقصانات کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہیں۔ ابتدائی طور پر مویشیوں، گاؤ خانوں، زرعی اراضی، باغات اور دیگر املاک کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، جس کے بعد متاثرین کو ممکنہ امداد اور معاوضے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ جموں کشمیر میں 19 جولائی سے موسم خراب ہے جس دوران موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے بادل پھٹنے سیلابی ریلوں کی وجہ سے کئی علاقوں میں املاک، مال مویشی اور انسانی جانوں کا ضائع ہونا عام ہوگیا۔
محکمۂ موسمیات نے لوگوں کو احتیاط برتنے کو کہا
خراب موسم کی وجہ سے کئی روز تک امرناتھ یاترا بھی معطل رہی جب کہ جموں سرینگر قومی شاہراہ بھی چند روز تک ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند رہی۔ اگرچہ گزشتہ دو روز سے موسم میں قدرے بہتری کے بعد امرناتھ یاترا اور قومی شاہراہ کو بحال کر دیا گیا۔ تاہم کئی پہاڑی علاقوں میں موسم مسلسل خراب ہے جہاں پر فلیش فلڈس کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ جس کے چلتے محکمۂ موسمیات نے پہاڑی علاقوں یا ندی نالوں کے کناروں پر رہنے والے لوگوں کو احتیاط برتنے کو کہا ہے۔