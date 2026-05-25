ڈوڈہ اسپتال میں گاے، ویڈیو وائرل، ایم ایل اے معراج ملک کا وزیر صحت سکینہ ایتو کو سخت انتباہ
عآپ MLAمعراج ملک نے اس ضمن میں جلد کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے وگرنہ وہ از خود اپنے طریقے سے کارروائی کریں گے۔
Published : May 25, 2026 at 3:25 PM IST
جموں (عامر تانترے): گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) ڈوڈہ کے ایمرجنسی بلاک کے اندر ایک گاے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کرنے کے بعد ڈوڈہ کے رکن اسمبلی معراج ملک نے وزیر صحت سکینہ ایتو سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر اس معاملے میں محکمہ نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو پھر وہ خود ہی کارروائی انجام دیں گے۔
معراج ملک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا: "مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، جی ایم سی ڈوڈہ کے ایمرجنسی وارڈ کی یہ حالت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زبان خراب ہے، اس لیے سکینہ ایتو جی سے گزارش ہے کہ وہ اپنی زبان استعمال کرکے اس معاملے کو سنبھالیں، ورنہ پھر میں ہی معاملے کو سنبھالوں گا۔"
I am ashamed, this is the situation of GMC Doda emergency ward. But my language is bad according to them, so requesting Sakina Itoo ji to use her own language to tackle this. Else i will @OmarAbdullah @sakinaitoo @OfficeOfLGJandK @manojsinha_ pic.twitter.com/b6uycSvEal— Mehraj Malik (@MehrajMalikAAP) May 25, 2026
انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ جہاں کہیں بھی ایسی صورتحال نظر آئے وہاں ویڈیوز بنا کر شیئر کریں تاکہ نظام کی خامیاں سامنے آسکیں۔ انہوں نے لکھا، "ایسی ویڈیوز بناتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں۔"
اصل معاملہ
جی ایم سی ڈوڈہ کے ایمرجنسی وارڈ میں گاے کے گھومنے کا یہ واقعہ اتوار کی شام پیش آیا۔ تعطیل ہونے کی وجہ سے اس وقت اسپتال میں مریضوں اور عملے کی بھیڑ نسبتاً کم تھی۔ تاہم کالج کے سکیورٹی اہلکار ہمیشہ ڈیوٹی پر موجود رہتے ہیں اور خاص طور پر ایمرجنسی بلاک کے داخلی راستوں کی نگرانی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ایمرجنسی وارڈ مریضوں کے لیے چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے۔
ڈوڈہ کے رکن اسمبلی معراج ملک پہلے بھی محکمہ صحت و طبی تعلیم کی کارکردگی پر کھل کر تنقید کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ برس 8 ستمبر کو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت گرفتار کیے جانے سے پہلے بھی انہوں نے جی ایم سی ڈوڈہ کے چند ڈاکٹروں کے خلاف محاذ کھولا تھا۔ اس کے بعد معراج ملک نے وزیر صحت سکینہ ایتو پر محکمہ صحت میں بہتری نہ لانے کا الزام لگایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ کی ناقص کارکردگی ہی انہیں مسلسل آواز اٹھانے پر مجبور کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ان پر پی ایس اے نافذ کیا گیا۔ رواں برس "ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ" نے ان پر عائد پی ایس اے کو منسوخ کر دیا تھا۔
انتظامیہ کی جانب سے تیار کردہ ڈوزیئر میں ڈاکٹروں کے خلاف معراج ملک کی مبینہ سخت زبان کو بھی ان کے خلاف کارروائی کی وجوہات میں شامل کیا گیا تھا۔ اب ایک بار پھر معراج ملک نے وزیر صحت سے کہا ہے کہ وہ اپنے محکمہ کے افسران کے خلاف کارروائی کریں، ورنہ پھر وہ خود میدان میں آئیں گے۔
ادھر، جی ایم سی ڈوڈہ کے حکام نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں گائے کا داخل ہونا ناقابل قبول ہے اور اس کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
