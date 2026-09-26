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جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن انتخابی تنازعہ: عدالت نے میٹنگ کی دی اجازت، فیصلہ عام کرنے پر لگائی روک
جموں عدالت نے JKCA کی 27 ستمبر کی سالانہ میٹنگ کے فیصلوں کے اعلان پر روک لگاتے ہوئے انہیں عبوری درخواست سے مشروط کردیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 26, 2026 at 8:57 PM IST
سرینگر: جموں کی ایک عدالت نے ہدایت دی ہے کہ جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (JKCA) کی 27 ستمبر کو ہونے والی مجوزہ سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) میں لیے جانے والے کسی بھی فیصلے کا اعلان نہ کیا جائے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ایسے فیصلے جدید کرکٹ کلب جموں کی جانب سے دائر عبوری درخواست کے حتمی فیصلے سے مشروط رہیں گے۔
یہ حکم سب جج اور اسپیشل ریلوے مجسٹریٹ سندیپ سنگھ سین نے Modern Cricket Club Jammu through its President Sudershan Mehta vs Javid Kitab and Others معاملے میں جاری کیا۔ عدالت نے واضح طور پر اے جی ایم منعقد کرنے پر پابندی عائد نہیں کی، بلکہ ہدایت دی کہ اجلاس میں اگر کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے تو اس کا اعلان نہیں کیا جائے گا اور وہ عبوری درخواست کے فیصلے سے مشروط رہے گا۔
حکم نامے میں کہا ہے: "دوسرے فریق کو نوٹس جاری کیا جائے اور اس دوران غیر درخواست گزاروں/مدعا علیہان کی جانب سے 27 ستمبر (اتوار) کو مجوزہ سالانہ جنرل میٹنگ میں لیا جانے والا کوئی بھی فیصلہ اعلان نہ کیا جائے اور اسے اس عبوری درخواست کے نتیجے سے مشروط رکھا جائے۔"
اگلی سماعت
اس معاملے کی مزید سماعت کے لیے 23 اکتوبر 2026 کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ جدید کرکٹ کلب جموں نے اپنے صدر سدرشن مہتا کے ذریعے JKCA کے انتخابی عمل کو چیلنج کیا ہے۔ کلب نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ 16 جنوری 2026 کو ہونے والے انتخابات اور 21 مئی 2026 کو اعلان کیے گئے نتائج کو غیر قانونی، کالعدم اور ایسوسی ایشن کے قواعد و ضوابط کے خلاف قرار دیا جائے۔
مقدمے میں جاوید کتاب، جنہیں حکم نامے میں JKCA کا "So Called President" قرار دیا گیا ہے، کے علاوہ ایسوسی ایشن کے دیگر عہدیداروں اور حکام، الیکٹورل آفیسر، سابق محتسب، بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (BCCI)، بی سی سی آئی کے صدر متھن منہاس اور ایسوسی ایشن سے وابستہ دیگر افراد کو مدعا علیہ بنایا گیا ہے۔
عدالت کی جانب سے دعوے کے خلاصے میں درج تفصیلات کے مطابق درخواست گزار کا کہنا ہے کہ Modern Cricket Club Jammu اور دیگر جائز ورکنگ کمیٹی ارکان کو ایسوسی ایشن کے انتظامی امور میں حصہ لینے اور عہدیداروں کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے مبینہ حق سے محروم رکھا گیا۔
درخواست میں ایسے نامزد ارکان کی شرکت کو بھی چیلنج کیا گیا ہے جنہیں درخواست گزار متعلقہ کلبوں کے جائز نمائندے تسلیم نہیں کرتا۔ درخواست گزار نے مبینہ انتخابات منسوخ کرنے اور ایک آزاد کمشنر، ریسیور یا ریٹرننگ آفیسر کے ذریعے نئے انتخابات کرانے کی بھی درخواست کی ہے۔ مقدمے میں اس عمل تک JKCA کے انتظامی امور سے متعلق عدالت سے ہدایات جاری کرنے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔
'مقدمہ مضبوط'
مرکزی مقدمے کے ساتھ درخواست گزار نے عارضی حکم امتناعی کے لیے بھی درخواست دائر کی تھی۔ درخواست گزار کے وکیل کے دلائل سننے اور مقدمے کی فائل و منسلک دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد عدالت نے ریکارڈ کیا کہ اس مرحلے پر درخواست گزار نے بادی النظر میں ایک مضبوط مقدمہ قائم کیا ہے۔
جج نے یہ بھی ریکارڈ کیا کہ سہولت کا توازن درخواست گزار کے حق میں ہے اور اس مرحلے پر حکم امتناعی جاری نہ کرنے کی صورت میں درخواست گزار کو ایسا ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے جس کا کسی بھی طرح ازالہ نہیں کیا جا سکے گا۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے: "ریکارڈ کے جائزے سے اس مرحلے پر درخواست گزار نے بادی النظر میں ایک مضبوط مقدمہ قائم کیا ہے اور سہولت کا توازن بھی درخواست گزار کے حق میں ہے۔ اگر اس مرحلے پر حکم امتناعی جاری نہ کیا گیا تو درخواست گزار کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا جس کا کسی بھی ذریعے سے ازالہ نہیں کیا جا سکے گا۔"
عدالت نے معاملے کو ہنگامی نوعیت کا قرار دیتے ہوئے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 39 کے رول 3 (Order 39 Rule 3 CPC) کے تحت پیشگی نوٹس جاری کرنے کی شرط بھی ختم کردی۔ حکم نامے میں کہا گیا، "چونکہ معاملہ ہنگامی نوعیت کا ہے، اس لیے Order 39 Rule 3 CPC کے تحت پیشگی نوٹس جاری کرنے کی شرط ختم کی جاتی ہے۔"
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