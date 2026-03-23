عدالت نے فاروق عبداللہ پر حملہ کے ملزم کو 6 اپریل تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا
Published : March 23, 2026 at 10:51 PM IST
جموں:(محمد اشرف گنائی) جموں کی ایک عدالت نے پیر کے روز نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر فائرنگ کے معاملے میں ملوث ملزم کو پولیس ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد 6 اپریل تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ پیر کو یعنی آج ملزم کو پولیس حراست ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ سماعت سب جج نے کی،جنہوں نے بعد ازاں ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے کا حکم دیا۔
واقعہ 11 مارچ کو جموں کے گریٹر کیلاش علاقے میں پیش آیا تھا، جہاں ایک شادی کی تقریب سے واپسی کے دوران ملزم نے سابق وزیر اعلی ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر فائرنگ کی تاہم موقع پر موجود پولیس اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو قابو کر لیا اور اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔
جس کے بعد معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ کیس میں اقدام قتل سمیت اسلحہ ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے جاری ایک عوامی نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ فائرنگ کا واقعہ 11 مارچ 2026 کو رائل پارکگریٹر کیلاش جموں میں ایک شادی کی تقریب کے دوران پیش آیا۔ جس کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن گنگیال میں ایف آئی آر نمبر 29/2026 درج کی گئی ہے اور تحقیقات کے لیے ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے۔
پولیس نے اس تقریب میں شریک مہمانوں اور عام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کے پاس اس واقعے سے متعلق ویڈیوز،تصاویر یا کوئی بھی ڈیجیٹل ثبوت یا معلومات موجود ہوں تو وہ تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سلسلے میں پولیس نے رابطہ نمبرز 9419150173، 9419131379 اور 9419186210 جاری کیے ہیں تاکہ شواہد اکٹھا کرنے اور شفاف تحقیقات کو یقینی بنایا جا سکے۔