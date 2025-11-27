ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عدالت نے انجینئر رشید کو زیر حراست پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی
عدالت نے رکن پارلیمنٹ عبدالرشید شیخ کو زیر حراست پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی ہے۔
By ANI
Published : November 27, 2025 at 8:48 PM IST
نئی دہلی: پٹیالہ ہاؤس کورٹ کی خصوصی این آئی اے عدالت نے جمعرات کو بارہمولہ کے رکن پارلیمنٹ عبدالرشید شیخ عرف انجینئر رشید کو زیر حراست پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت دی ہے۔
پارلیمنٹ کا آئندہ سرمائی اجلاس یکم دسمبر سے شروع ہو رہا ہے۔ انجینئر رشید ٹیرر فنڈنگ کے ایک مقدمے میں این آئی اے کی حراست میں ہے۔
Delhi | A Special NIA court at Patiala House Court allowed the plea of MP Abdul Rashid Sheikh to attend the parliament session in custody.— ANI (@ANI) November 27, 2025
He sought interim bail/ custody parole to attend the Parliament Session commencing from December 1.
(file pic) pic.twitter.com/gaFaEtbTCZ
عدالت میں وکیل وکیات اوبرائے اور نشیتا گپتا نے انجینئر رشید کی طرف سے پیش ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج (ASJ) پرشانت شرما نے سابقہ شرط کے ساتھ عبدالرشید شیخ کی درخواست کی اجازت دی۔
عدالت نے بدھ کے روز رکن پارلیمنٹ عبدالرشید شیخ کی یکم دسمبر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس میں شرکت کے لیے حراست میں پیرول کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔
این آئی اے کے وکیل نے کہا کہ اگر ملزم کو زیر حراست پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت دی جائے تو ایجنسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔
انجینئر رشید کے وکلاء ایڈوکیٹ وکیات اوبرائے اور نشیتا گپتا نے کہا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر انہیں سفری اخراجات کے معاملے پر دہلی ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق حراست میں پیرول دیا جائے۔
بارہمولہ کے ایم پی نے پارلیمنٹ اجلاس میں شرکت کے لیے بغیر کسی لاگت کے عبوری ضمانت یا حراستی پیرول کی درخواست کی تھی۔
عبدالرشید شیخ عرف انجینئر رشید جموں و کشمیر کے بارہمولہ سے رکن پارلیمنٹ ہیں۔ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے حراستی پیرول کی ادائیگی کی لاگت میں ترمیم کی درخواست کرنے والی ان کی درخواست دہلی ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔
7 نومبر کو دہلی ہائی کورٹ کی ڈویژن بنچ نے ان کی درخواست پر الگ الگ فیصلہ سنایا۔ اب یہ معاملہ سنگل جج کی بنچ کے سامنے زیر التوا ہے۔
انجینئر رشید نے بارہمولہ میں 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو شکست دی تھی۔
عدالت نے اس سے قبل انجینئر رشید کو پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں شرکت کے لیے 24 جولائی سے 4 اگست کے درمیان حراستی پیرول دیا تھا۔ عدالت نے انہیں جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے دوران مہم چلانے کے لیے عبوری ضمانت بھی دی تھی۔
انجینئر رشید 2019 سے تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ انجینئر رشید کو 2017 کے دہشت گردی فنڈنگ کیس میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (UAPA) کے تحت قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے گرفتار کیا تھا۔
