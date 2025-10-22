ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہمت حوصلہ اور خواب: سرکاری نوکری کو خیرباد کرنے والے کولگام کے مشتاق احمد کی کامیابی کی کہانی
Published : October 22, 2025 at 6:41 PM IST
اننت، جموں کشمیر:(میر اشفاق ) کامیابی کا راستہ ہمیشہ سیدھا اور آسان نہیں ہوتا۔ اکثر یہ راستہ قربانی، حوصلے، اور محنت سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب انسان دل سے کسی خواب کو سچ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو وہ رکاوٹوں کو راستے کا حصہ سمجھ کر ان پر قابو پا لیتا ہے۔جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام سے تعلق رکھنے والے مشتاق احمد کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، جنہوں نے اپنی سرکاری نوکری کو چھوڑ کر زراعت کی دنیا میں قدم رکھا اور آج وہ نہ صرف خودکفیل ہیں بلکہ درجنوں نوجوانوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی بن چکے ہیں۔ مشتاق احمد ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ۔ان کا کہنا ہے کہ قلیل آمدنی ہونے کے سبب انہوں نے دسویں جماعت میں ہی تعلیم چھوڑ دی اور اپنے والد کی مدد میں جُٹ گئے۔
مشتاق کے والد ایک چھوٹے کسان تھے ۔انہوں نے اپنے چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے میں پلانٹ نرسری قائم کی ،مشتاق کا کہنا ہے کہ وہ اپنے والد کے ہمراہ کاندھے پر سیب کے پودے اٹھا کر انہیں فروخت کرنے کے لئے مختلف بازاروں میں جاتے تھے ۔ اس بیچ آرمڈ پولیس میں ان کی نوکری لگ گئی، سرکاری ملازمت کے دوران وہ اکثر سوچتے تھے کہ آیا وہ اپنی زندگی کے اوقات صرف نوکری میں ہی گزار دیں، یا کچھ ایسا کریں جو ان کے دل کو سکون دے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔
ان کے اندر چھپا ہوا زراعت کا عشق ہمیشہ انہیں کچھ نیا کرنے پر اکساتا رہا۔ یہی سوچ انہیں اس مقام تک لے آئی جہاں انہوں نے اپنی سرکاری نوکری کو خیرباد کہہ کر پلانٹ نرسری کا ایک خواب دیکھا اور پھر اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دکھایا۔
مشتاق نے کہا کہ پلانٹ نرسری قائم کرنا ان کا شوق تھا لیکن زمین کی قلت ہونے کی وجہ سے وہ پریشان تھے، تاہم اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لئے انہوں نے لوگوں سے 160 کنال کے قریب کرایہ ( لیز) پر زمیں لے لی اور پلانٹ نرسری قائم کی جس میں 2 لاکھ پلانٹس کو تیار کیا جن کی مارکیٹ ویلیو تقریبا 11 کروڑ روپئے ہے ۔
مشتاق کے مطابق انہوں نے جدید تقاضوں کے مطابق پودوں کی نرسری قائم کی، ابتدا میں کئی مشکلات آئیں کیونکہ ان کے پاس زرعی معلومات کا فقدان، مالی چیلنجز، اور نوکری چھوڑنے پر سماجی اور خاص کر رشتہ داروں کا دباؤ تھا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔مشتاق نے زرعی ماہرین سے مشورے لیے، تربیت حاصل کی، اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لا کر اپنی نرسری کو کامیابی کی راہ پر گامزن کیا۔ ان کی نرسری میں آج وافر مقدار میں مختلف جدید اقسام کے پودے دستیاب ہیں ،اور آج ان کے پاس چار پراجیکٹس ہیں۔
مشتاق احمد کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں، بلکہ اپنے آس پاس کے درجنوں نوجوانوں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں۔ ان کی نرسری میں مختلف سیزن میں کئی افراد کام کرتے ہیں۔
وہ نوجوان جو پہلے بے روزگار تھے یا مزدوری کے لیے دوسرے شہروں کی طرف جا رہے تھے، اب اپنے ہی علاقے میں مشتاق احمد کی بدولت ایک باعزت روزگار کما رہے ہیں۔ یہ نہ صرف ایک معاشی ترقی کی علامت ہے، بلکہ سماجی خدمت کا بہترین نمونہ بھی ہے ۔
مشتاق احمد نے پلانٹ نرسری کو منافع بخش بنایا اور تجارت کو مزید وسعت دینے کے لئے اپنے علاقہ میں اینٹ کے دو بٹھے بھی قائم کئے ،مجموعی طور پر مشتاق احمد آج تقریبا 900 افراد کو روزگار فراہم کر رہے ہیں ۔ مشتاق احمد کا ماننا ہے کہ اگر انسان کو اپنے کام سے محبت ہو، اور وہ بلا گھبرائے محنت کرے ، تو کامیابی اس کے قدم چومے گی ۔ ان کا کہنا ہے کہ ہارٹیکلچر ایک وسیع سیکٹر ہے،اس سیکٹر میں روزگار کے بے تحاشا مواقع ہیں اسلئے انہوں نے اسی میں اپنا روزگار تلاش کرنے کو ترجیح دی ۔
مشتاق کا کہنا ہے کہ نوجوان صرف نوکری کے پیچھے نہ بھاگیں، خود کچھ بننے اور کرنے کی کوشش کریں، حوصلوں کو بلند رکھیں اور آگے بڑھیں۔ مشتاق احمد کی اس پہل سے کئی مقامی نوجوان بھی متاثر ہوئے ہیں ،جنہوں نے مشتاق کی نرسری میں تربیت پا کر خود کی نرسری قائم کی ہے۔
عابد سلام بٹ نامی ایک نوجوان کا کہنا ہے کہ وہ روزگار پانے کے لئے کافی فکر مند تھے ،تاہم مشتاق احمد کی نمایاں کامیابی کے بعد ان میں خود روزگار کمانے کا جذبہ پیدا ہو گیا ،جس کے بعد انہوں نے مشتاق احمد سے تربیت پا کر خود کی پلانٹ نرسری قائم کی، انہوں نے مشتاق احمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بدولت آج میں اپنے روزگار کو لے کر مطمئن ہوں ۔
نرسری میں کام کرنے والے غلام نبی ڈار نے بتایا کہ انہیں روزگار کی تلاش میں دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑتا تھا، تاہم مشتاق احمد کی پلانٹ نرسری کے قیام کے بعد انہیں اپنے آبائی علاقہ میں روزگار ملا ہے ۔اس پر نہ صرف ان کا بلکہ درجنوں افراد کا گھر چلتا ہے ،وہ نرسری سے نہ صرف روزگار کماتے ہیں بلکہ مویشیوں کے لئے سبز اور تازہ گھاس بھی فراہم ہوتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ مشتاق احمد ان کے علاقہ کے لئے ایک نمونہ ہیں ان کی جتنی بھی سراہنا کی جائے کم ہے۔