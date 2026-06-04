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درخت گرنے سے میاں بیوی جاں بحق ہونے پر عوامی حلقوں میں غم و غصہ، انتظامیہ پرغفلت کا لگایا الزام
انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پورے اننت ناگ میں ایک جامع سروے کرایا جائے اور خطرناک درختوں کی بروقت شاخ تراشی کی جائے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 4, 2026 at 1:05 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): ضلع اننت ناگ میں منگل کے روز پیش آئے المناک درخت گرنے کے حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد دو ہو گئی ہے۔ حادثے میں زخمی ہونے والی خاتون مرینہ بیگم نے بدھ کے روز اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا، جبکہ ان کے شوہر محمد رفیق خان حادثے کے روز ہی اسپتال منتقل کیے جانے کے دوران جاں بحق ہو گئے تھے۔
واضح رہے کہ شانگس کے براری آنگن علاقے سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی منگل کے روز اننت ناگ قصبے کے گنجان تجارتی علاقے گانجی واڑہ سے گزر رہے تھے کہ اچانک تیز آندھی کے باعث سفیدے کا ایک بڑا درخت جڑ سے اکھڑ کر ان پر آ گرا۔ حادثے میں دونوں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ محمد رفیق خان راستے میں ہی دم توڑ گئے جبکہ مرینہ بیگم کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ بدھ کو زندگی کی بازی ہار گئیں۔
میاں بیوی کی موت کے بعد علاقے میں غم و ماتم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مقامی باشندوں، سماجی کارکنوں اور سیاسی شخصیات نے اس واقعے کو انتظامی غفلت کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔
سول سوسائٹی اننت ناگ کے رکن منظور احمد پُشو نے کہا کہ گنجان بازاروں اور رہائشی علاقوں میں موجود قد آور سفیدے کے درختوں کے حوالے سے متعدد بار متعلقہ محکموں کو آگاہ کیا گیا تھا، تاہم ان درختوں کی شاخ تراشی یا کٹائی کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بروقت کارروائی کی جاتی تو قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع روکا جا سکتا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عوامی مقامات پر موجود خطرناک درختوں کی فوری نشاندہی کر کے ان کی شاخ تراشی یا ضرورت پڑنے پر انہیں جڑ سے کاٹا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔
ایڈوکیٹ اور سیاسی کارکن مزمل احمد نے بھی واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کو کئی مرتبہ ان درختوں سے لاحق خطرات کے بارے میں متنبہ کیا گیا تھا، لیکن متعلقہ حکام نے کوئی سنجیدہ توجہ نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اننت ناگ کے مختلف گنجان بازاروں میں اب بھی ایسے کئی بڑے اور بھاری درخت موجود ہیں جو کسی بھی وقت انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر انتظامیہ نے فوری اقدامات نہ کیے تو مستقبل میں مزید حادثات رونما ہو سکتے ہیں۔
عوامی حلقوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پورے ضلع میں ایک جامع سروے کرایا جائے، خطرناک درختوں کی فہرست مرتب کی جائے اور ان کی بروقت شاخ تراشی یا کٹائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے۔
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