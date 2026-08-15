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'مضبوط ریاستوں میں ملک کی طاقت': فاروق عبداللہ نے یومِ آزادی کی مبارکباد دی، جموں و کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا
فاروق عبداللہ نے جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کو بغیر کسی تاخیر کے بحال کیے جانے پر زور دیا۔
By PTI
Published : August 15, 2026 at 8:05 AM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر فاروق عبداللہ نے جمعہ کے روز کہا کہ یوم آزادی جمہوریت، سیکولرازم، آئینی اقدار اور وفاقیت کے تئیں قوم کی وابستگی کی توثیق کرنے کا ایک موقع ہے۔ اس موقع پر عبداللہ نے جموں و کشمیر کے لیے ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔
ایک بیان میں، عبداللہ نے 80ویں یوم آزادی کے موقع پر ہندوستان کے عوام، خاص طور پر جموں و کشمیر کے لوگوں کو پرتپاک مبارکباد پیش کی۔
انہوں نے کہا کہ یہ ملک کی آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کو یاد کرنے اور جمہوریت، سیکولرازم، آئینی اقدار اور وفاقیت کے لیے قوم کے عزم کا اعادہ کرنے کا موقع ہے۔
سابقہ ریاست جموں و کشمیر کے تین بار کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس دن سے ان بنیادی اصولوں کو مضبوط کرنے اور جمہوری اداروں کو گہرا کرنے کے اجتماعی عزم کی ترغیب ملتی ہے۔
ایک مضبوط وفاقی ڈھانچے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہندوستان کی طاقت اور لچک اس کے تنوع، کثرتیت اور مرکز اور ریاستوں کے درمیان آئینی توازن میں مضمر ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ریاستوں کو بااختیار بنانا، ان کی آئینی جگہ کی حفاظت اور ان کے اداروں کو مضبوط بنانا تعاون پر مبنی وفاقیت کے جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔
این سی صدر نے کہا، "جب ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں تو ملک مضبوط ہوتا ہے۔ اسی جذبے میں جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کو بغیر کسی تاخیر کے بحال کیا جانا چاہیے۔ اس سے نہ صرف جموں و کشمیر کے لوگوں کی جمہوری امنگوں اور جذبات کا احترام ہو گا بلکہ حکومت ہند کے وفاقی کردار کو بھی تقویت ملے گی۔"
این سی کے سربراہ نے کہا کہ جموں و کشمیر کے لوگوں نے دو سال قبل جمہوری عمل میں جوش و خروش سے حصہ لیا تھا اور ایک مقبول حکومت کو منتخب کرنے کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔
تاہم، انہوں نے کہا، منتخب حکومت ریاستی حکومت کو عام طور پر دستیاب مکمل آئینی اور انتظامی اختیارات کے بغیر کام کر رہی ہے۔
عبداللہ نے کہا، "جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنا ایک جمہوری لازمی اور ہندوستان کے وفاقی ڈھانچے پر عوام کے اعتماد کو مضبوط کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔"
عبداللہ نے تاریخی حضرت بل مزار پر حاضری دی اور جمعہ کی نماز ادا کی۔ انہوں نے جموں و کشمیر میں پائیدار امن و استحکام، امت مسلمہ کی ترقی و بہبود، انسانیت کی فلاح و بہبود اور فلسطینی عوام کے لیے امن، انصاف اور راحت کے لیے دعا کی۔
انہوں نے مومنین سے امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور فلسطینی عوام کو درپیش مصائب اور مشکلات کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں کرنے کی بھی اپیل کی۔
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