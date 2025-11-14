Bihar Election Results 2025

بڈگام اور نگروٹہ اسمبلی حلقوں کیلئے ووٹ شماری جاری

جموں و کشمیر میں دو اسمبلی نشستوں پر ہوئے ضمنی انتخابات پر ہوئی ووٹنگ کے بعد آج ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔

بڈگام اور نگروٹہ اسمبلی حلقوں کیلئے ووٹ شماری شروع
بڈگام اور نگروٹہ اسمبلی حلقوں کیلئے ووٹ شماری شروع (Etv Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 14, 2025 at 9:16 AM IST

Updated : November 14, 2025 at 9:37 AM IST

سری نگر: مرکز کے زیر انتطام جموں و کشمیر میں دو اسمبلی نشستوں پر ہوئے ضمنی انتخابات کیلئے آج سویرے ووٹ شماری کا آغاز ہوا ہے۔ جموں صوبے کے نگروٹہ اور وسطی کشمیر کے بڈگام حلقے کیلئے ضمنی انتخابات کا تاخیر سے اعلان کیا گیا تھا۔

الیکشن کمیشن کے ابتدائی رجحانات کے مطابق، راؤنڈ 1/11 کی گنتی کے بعد بی جے پی کی دیویانی رانا جموں اینڈ کشمیر نیشنل پینتھرس پارٹی (انڈیا) کے ہرش دیو سنگھ پر 1111 ووٹوں کے فرق سے آگے ہیں۔

نگروٹہ کے حلقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار دویندر سنگھ رانا نے انتخاب جیتا تھا لیکن جیت کے کئی روز بعد ہی وہ انتقال کرگئے۔ اب انکی بیٹی دیویانی رانا الیکشن لڑرہی ہیں اور باور کیا جاتا ہے کہ انکی جیت یقینی ہوسکتی ہے۔ ابتدائی رجھانات کے مطابق ووٹ شماری کے پہلے دو مرحلوں میں دیویانی رانا نے مجموعی طور 6314 ووٹ حاصل کئے ہیں۔ انکے نزدیکی مدمقابل پنتھرس پارٹی انڈیا کے ہرش دیو سنگھ ہیں جنہوں نے 2590 ووٹ حاصل کئے ہیں جبکہ نیشنل کانفرنس کی امیدوار شمیم بیگم کو 1990 ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ اس حلقے سے دس امیدوار میدان میں ہیں تاہم مقابلے کو تکونی تصور کیا جارہا ہے۔

بڈگام میں سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان بڈگام کے ہائر سیکنڈری اسکول میں صبح 8 بجے گنتی شروع ہوئی۔ ووٹ شماری کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینے کیلئے پولیس اور نیم فوجی دستوں کو بڑی تعداد میں تعینات کیا گیا ہے۔ یہ نتائج بڈگام میں 17 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے جہاں اصل مقابلہ حکمران نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے درمیان ہے۔ این سی نے آغا سید محمود اور پی ڈی پی نے آغا منتظر مہدی کو میدان میں اتارا ہے۔ممبر پارلیمنٹ اور سینئر این سی لیڈر آغا روح اللہ مہدی پارٹی کے ساتھ اپنے اختلافات کی وجہ سے انتخابات سے دور رہے ہیں۔

سید محمود نے کہا کہ وہ ضمنی انتخابات میں سیٹ جیتنے کے لیے پراعتماد ہیں۔ اس نتیجے کو عمر عبداللہ حکومت پر ایک فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس نے گزشتہ ماہ اپنا پہلا سال مکمل کیا تھا۔گنتی کے پہلے مرحلے میں نیشنل کانفرنس 624 ووٹوں سے آگے تھی۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق، این سی امیدوار آغا سید محمود نے اب تک 1,152 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور وہ پی ڈی پی کے آغا سید منتظر سے آگے ہیں۔ انہوں نے 528 ووٹ حاصل کیے اور آزاد نذیر احمد خان نے اب تک 508 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ 217 ووٹوں کے ساتھ بی جے پی امیدوار آغا سید محسن 935 ووٹوں سے پیچھے ہیں۔

ان دونوں حلقوں کیلئے سخت سیکیورٹی میں ووٹ ڈالے گئے۔




