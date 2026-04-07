ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں انسدادِ دہشت گردی ریفریشر کورس کا آغاز، 108 پولیس اہلکار تربیت حاصل کریں گے
دفاعی ترجمان لیفٹیننٹ کرنل سنیل برتوال کے مطابق کورس کے تحت کل 108 پولیس اہلکاروں کو میران صاحب بریگیڈ میں تربیت فراہم کی جائے گی۔
Published : April 7, 2026 at 8:27 PM IST
جموں : (محمد اشرف گنائی) جموں میں واقع ٹائیگر ڈویژن میں جموں و کشمیر پولیس کے اہلکاروں کے لیے انسدادِ دہشت گردی سے متعلق ریفریشر کورس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں آج ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (آرمڈ) جموں و کشمیر آنند جین اور جنرل آفیسر کمانڈنگ ٹائیگر ڈویژن سمیت بھارتی فوج اور جموں و کشمیر پولیس کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔
یہ تربیتی کورس 7 اپریل سے 18 اپریل 2026 تک جاری رہے گا اور اسے بھارتی فوج اور جموں و کشمیر پولیس کی اعلیٰ قیادت نے مشترکہ طور پر ترتیب دیا ہے۔ دفاعی ترجمان کے مطابق اس کا مقصد جموں خطے کی بدلتی ہوئی سکیورٹی صورتحال کے پیش نظر آپریشنل ہم آہنگی باہمی رابطہ کاری اور طریقۂ کار کو مزید مؤثر بنانا ہے۔
دفاعی ترجمان جموں لیفٹیننٹ کرنل سنیل برتوال کے مطابق اس کورس کے تحت کل 108 پولیس اہلکاروں کو میران صاحب بریگیڈ میں تربیت فراہم کی جائے گی۔ اس تربیت میں انسدادِ دہشت گردی کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ ساتھ جدید آلات ڈرون اور کاؤنٹر ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جونیئر قیادت کی صلاحیتوں کو بھی مضبوط بنایا جائے گا جو چھوٹے دستوں کی کارروائیوں میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔
دفاعی ترجمان کے مطابق،گزشتہ برسوں میں کٹھوعہ،ڈوڈو-بسنٹ گڑھ، ڈوڈہ، کشتواڑ اور راجوری جیسے علاقوں میں بھارتی فوج اور پولیس کی مشترکہ کارروائیوں نے باہمی اعتماد، معلومات کے تبادلے اور مؤثر رابطہ کاری کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ ریفریشر کورس انہی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرے گا اور سکیورٹی فورسز کے درمیان بہتر ہم آہنگی کو فروغ دے گا۔