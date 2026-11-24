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کشمیر میں 8.4 شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے؟ نئی تحقیق میں اہم انکشاف
نئی سائنسی تحقیق میں زمین کی تہوں میں جمع ہوتے دباؤ کی نشاندہی کرکے ایک تباہ کن زلزلے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
Published : November 24, 2026 at 6:24 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے پہاڑوں، وادیوں اور گنجان آباد علاقوں میں زیر زمین کئی ایسی پیچیدہ ساختیں ہیں جو مسلسل تبدیل ہو رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ "انڈین پلیٹ (Indian Plate)" کا "یوریشین پلیٹ(Eurasian Plate ) " کی جانب بڑھنا اور اس سے ٹکرانا ہے۔
زمین کی یہ حرکت زیادہ تر گہرائی میں ہوتی ہے، جہاں اوپری سطح سے اس کا راست مشاہدہ ممکن نہیں۔ تاہم، اس کے اثرات پورے خطے میں محسوس کیے جا سکتے ہیں، جس کی تاریخ تباہ کن زلزلوں سے بھری پڑی ہے۔
ایک نئی سائنسی تحقیق میں زمین کے اسی پوشیدہ نظام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس تحقیق میں جموں، کشمیر اور کشتواڑ کے ہمالیائی خطے کے نیچے زمین کی اندرونی ساخت کا نقشہ تیار کیا گیا ہے اور ایسی ارضیاتی خصوصیات کی نشاندہی کی گئی ہے جو سائنسدانوں کو اس علاقے میں زلزلوں کے خطرات سمجھنے میں مدد دے سکتی ہیں۔
یہ تحقیق اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ علاقہ اس حصے میں واقع ہے جسے سائنسدان کشمیر سیسمک گیپ (Kashmir Seismic Gap) کہتے ہیں۔ یہ ہمالیہ کے زلزلہ خیز سلسلے کا وہ حصہ ہے جو 1905 کے کانگڑا زلزلے اور 2005 کے کشمیر زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے درمیان واقع ہے۔ اس مخصوص علاقے میں آخری بڑا زلزلہ 1555 میں آیا تھا۔
یہ تحقیق رواں ماہ ایک سائنسی جریدے Geophysical Journal International میں شائع ہوئی ہے۔ اس کا عنوان ’’کرسٹل اسٹرکچر آف دی جموں-کشمیر-کشتواڑ ہمالیہ‘‘ ہے۔ تحقیق کے مصنفین میں سواتی شرما، سپریو مترا، کیتھ پریسٹلی اور سنیل کمار وانچو شامل ہیں۔
سواتی شرما کا تعلق انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس ایجوکیشن اینڈ ریسرچ (آئی آئی ایس ای آر)، کولکتہ اور شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی سے ہے۔ سپریو مترا آئی آئی ایس ای آر کولکتہ، کیتھ پریسٹلی برطانیہ کی یونیورسٹی آف کیمبرج اور سنیل کمار وانچو شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔
محققین کے مطابق یہ خطہ ارضیاتی اعتبار سے منفرد ہے، تاہم زمین کے نیچے اس کی اندرونی ساخت کے بارے میں اب تک زیادہ معلومات دستیاب نہیں تھیں۔
محققین نے کیا جاننے کی کوشش کی؟
پہاڑوں کے نیچے موجود ساخت کو سمجھنے کے لیے سائنسدانوں نے 12 جدید زلزلہ پیما اسٹیشنوں سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کا استعمال کیا۔ یہ اسٹیشن ذیلی ہمالیہ، کم ہمالیہ، بلند ہمالیہ اور کشتواڑ ونڈو کے مختلف علاقوں میں قائم کیے گئے تھے۔
یہ سائنسی تجربہ 2013 میں آئی آئی ایس ای آر کولکتہ، شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کیمبرج کے اشتراک سے شروع کیا گیا تھا۔ ان اسٹیشنوں کا نیٹ ورک یکم مئی 2013 کو کشتواڑ میں آنے والے 5.7 شدت کے زلزلے کے بعد قائم کیا گیا تھا۔
محققین نے جولائی 2013 سے جون 2019 کے درمیان دنیا کے مختلف حصوں میں آنے والے 5 سے زیادہ شدت کے 1,353 زلزلوں کی ریکارڈنگ کا تجزیہ کیا۔
اگرچہ یہ زلزلے دنیا کے مختلف علاقوں میں آئے تھے، لیکن ان سے پیدا ہونے والی لہریں زمین کے اندرونی حصوں سے گزرتے ہوئے جموں و کشمیر میں قائم اسٹیشنوں تک بھی پہنچیں۔ سائنسدانوں نے ان لہروں میں آنے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کرکے علاقے کے نیچے موجود چٹانوں کی ساخت اور ان کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔
تین سائنسی طریقہ کار
تحقیقاتی ٹیم نے اس مقصد کے لیے تین سائنسی طریقے استعمال کیے: پی ویو ریسیور فنکشن اینالیسس، کامن کنورژن پوائنٹ اسٹیکنگ اور ریسیور فنکشنز کے ساتھ ریلے ویو گروپ ویلوسٹی ڈیٹا کا مشترکہ تجزیہ۔
سادہ الفاظ میں، ان طریقوں کی مدد سے سائنسدان زمین کی مختلف تہوں کے درمیان موجود حدود، ان کی گہرائی اور پہاڑوں کے نیچے چھپی ارضیاتی ساخت کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہوئے۔ اس تحقیق میں تقریباً 160 کلومیٹر طویل علاقے کا جائزہ لیا گیا، جو جموں اور کشتواڑ ہمالیہ کے اہم ارضیاتی حصوں سے گزرتا ہے۔
ہمالیہ کے نیچے سائنسدانوں کو کیا ملا؟
تحقیق کی اہم دریافتوں میں سے ایک یہ ہے کہ بھارتی براعظمی پرت ہمالیہ کے پہاڑی نظام کے نیچے کس گہرائی تک پھیلی ہوئی ہے۔
محققین کے مطابق زمین کی بیرونی سخت تہہ (کرسٹ) اور اس کے نیچے موجود مینٹل کے درمیان حد، جسے ’’موہو‘‘ (Moho) کہا جاتا ہے، شیوالک کے ذیلی ہمالیائی علاقے میں تقریباً 46 سے 48 کلومیٹر گہرائی میں موجود ہے۔ کشتواڑ ونڈو کے نیچے اس کی گہرائی بڑھ کر تقریباً 54 کلومیٹر ہو جاتی ہے۔ یہ حد شمال مشرق کی جانب آہستہ آہستہ نیچے جاتی ہے، جبکہ کم ہمالیہ کے نیچے اس میں کچھ تبدیلیاں اور ممکنہ طور پر ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی ارضیاتی ساختیں بھی موجود ہیں۔
سائنسدانوں نے یہ بھی پایا کہ اس علاقے کی زمین کی اندرونی پرت زیادہ تر فیلسک (Felsic) نوعیت کی ہے، یعنی اس میں سلیکا سے بھرپور چٹانیں بڑی مقدار میں موجود ہیں۔
تاہم، زلزلوں کی سرگرمی کو سمجھنے کے حوالے سے سب سے اہم دریافت ایک ارضیاتی ساخت سے متعلق ہے جسے مین ہمالین تھرسٹ (Main Himalayan Thrust یا MHT) کہا جاتا ہے۔
یہ ایک بڑی فالٹ یا ارضیاتی دراڑوں کا نظام ہے، جو ہمالیہ کے نیچے حرکت کرنے والی بھارتی پلیٹ اور اس کے اوپر موجود ہمالیائی پہاڑی حصے کے درمیان واقع ہے۔ زمین کی ان دو بڑی پلیٹوں کے مسلسل ٹکراؤ اور حرکت کا زیادہ تر عمل اسی گہری ارضیاتی حد کے ساتھ ہوتا ہے۔
تحقیق میں مین ہمالین تھرسٹ کو کم رفتار والی ایک تہہ کے طور پر شناخت کیا گیا ہے، جس کی موٹائی تقریباً دو سے چھ کلومیٹر ہے۔ اس کی گہرائی بھی پورے خطے میں مختلف ہے۔ ذیلی ہمالیہ کے نیچے یہ تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر گہرائی میں ہے، جبکہ کشتواڑ ونڈو کے نیچے اس کی گہرائی بڑھ کر تقریباً 18 سے 20 کلومیٹر ہو جاتی ہے۔
اس فالٹ کی شکل بھی مختلف علاقوں میں بدلتی رہتی ہے۔ جنوبی ہمالیہ کے نیچے یہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جاتی ہے، لیکن کم اور بلند ہمالیہ کے نیچے اس کا جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، جو تقریباً 13 سے 17 ڈگری تک پہنچتا ہے۔ سائنسدان اس ساخت کو ’’فلیٹ ریمپ فلیٹ جیومیٹری‘‘ کہتے ہیں۔
یہ دریافت اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کسی فالٹ کی شکل اور اس کی طبعی خصوصیات اس بات پر اثر انداز ہوتی ہیں کہ اس میں دباؤ کس طرح جمع ہوتا ہے اور زلزلہ کیسے آ سکتا ہے۔
زمین کے نیچے چھپی وارننگ
اس تحقیق کا شاید سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ مین ہمالین تھرسٹ کا ایک بڑا حصہ اب بھی بند یا پھنسا ہوا ہو سکتا ہے۔ زمین کی فالٹس میں حرکت ہمیشہ مسلسل نہیں ہوتی۔ کچھ حصے آہستہ آہستہ حرکت کرتے رہتے ہیں، جبکہ بعض حصے چٹانوں کے درمیان رگڑ کی وجہ سے اپنی جگہ پر پھنسے رہتے ہیں۔ جب فالٹ کا کوئی حصہ پھنسا رہتا ہے تو ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت جاری رہنے کے باعث اس میں دباؤ جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہ دباؤ ایک وقت میں اچانک خارج ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں زلزلہ آ سکتا ہے۔
محققین نے پایا کہ چھوٹی اور درمیانی شدت کے زلزلے زیادہ تر بلند ہمالیہ اور کشتواڑ ونڈو کے نیچے موجود پہاڑی حصے میں آتے ہیں۔ ان زلزلوں کی تقسیم سے اندازہ ہوتا ہے کہ مین ہمالین تھرسٹ کے پھنسی ہوئی حالت والے حصے اور آہستہ حرکت کرنے والے حصے کے درمیان ایک تبدیلی کا مقام موجود ہے۔
تحقیق میں کشتواڑ ونڈو کے نیچے ایک فعال ارضیاتی ساخت کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، جسے ’’لیسر ہمالین ڈوپلیکس‘‘ (Lesser Himalayan Duplex) کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف ارضیاتی تہوں پر مشتمل ہے جو تھرسٹ فالٹس کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر موجود ہیں۔
اہم بات یہ ہے کہ محققین نے یہ بھی پایا کہ ہمالیہ کے نیچے دھنسنے والی بھارتی زمینی پرت خود بھی زلزلے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کے تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مین ہمالین تھرسٹ کا نسبتاً اوپری اور سامنے والا حصہ رگڑ کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے اور وہاں دوسرے علاقوں کی طرح چھوٹے اور درمیانی شدت کے زلزلے نہیں آتے۔ اس کے بجائے اس حصے میں دباؤ مسلسل جمع ہو رہا ہے۔
زلزلے کا امکان!
تحقیق کے مطابق اس پھنسی ہوئی فالٹ کے نیچے کی جانب پھیلے ہوئے حصے کی چوڑائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ محققین نے کشمیر سیسمک گیپ کے پورے علاقے میں تقریباً 250 کلومیٹر طویل فالٹ کے ٹوٹنے کا امکان فرض کرتے ہوئے اندازہ لگایا ہے کہ مستقبل میں یہاں 8.4 شدت تک کا زلزلہ آ سکتا ہے۔ تاہم، یہ ایک مخصوص مفروضے کی بنیاد پر لگایا گیا اندازہ ہے، نہ کہ اس بات کی پیش گوئی کہ اتنی شدت کا زلزلہ جلد آنے والا ہے۔
محققین نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ممکن ہے فالٹ کا صرف ایک حصہ ٹوٹے، جس کے نتیجے میں زلزلے کی شدت اس سے کم ہو سکتی ہے۔
لوگوں کے لیے تحقیق کا کیا معنی؟
اس تحقیق کے نتائج ایک اہم سوال اٹھاتے ہیں، جو صرف ارضیاتی سائنس تک محدود نہیں بلکہ اس کا تعلق عام لوگوں کی حفاظت سے بھی ہے: کیا جموں و کشمیر کے شہر اور آبادیاں کسی بڑے زلزلے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟
اس خطے میں زلزلے کا خطرہ صرف زمین کے نیچے موجود فالٹس تک محدود نہیں ہے، بلکہ عمارتوں کی تعمیر کے معیار، شہری منصوبہ بندی، آبادی کے دباؤ اور بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی کا بھی اس میں اہم کردار ہے۔
سرینگر، جموں، کشتواڑ، ڈوڈہ اور دیگر علاقوں کو مختلف نوعیت کے ارضیاتی اور تعمیراتی خطرات کا سامنا ہے۔ اسپتال، اسکول، پل، سڑکیں، بجلی کا نظام، پانی کی فراہمی اور مواصلاتی ڈھانچہ خاص اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ کسی بڑے زلزلے کے دوران ان کے متاثر ہونے سے بچاؤ اور امدادی کارروائیاں مزید مشکل ہو سکتی ہیں۔
حکومتی سطح پر اقدامات
حکومت کی جانب سے پہلے ہی ان خطرات کا جائزہ لینے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ستمبر 2026 میں جموں و کشمیر حکومت نے قانون ساز اسمبلی کو بتایا تھا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں 10,503 اسکولوں کی عمارتوں کا تعمیراتی تحفظ جانچنے کے لیے آڈٹ کیا گیا ہے۔
سرکاری عمارتوں، پلوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی حفاظت کا جائزہ بھی لیا جا رہا تھا، جبکہ صحت کے اداروں کا آڈٹ بھی جاری تھا۔ تاہم، حکومت نے اعتراف کیا تھا کہ اسمبلی میں زیر بحث زلزلوں کی نئی درجہ بندی کے تحت خطے کے لیے زلزلے کے خطرات کم کرنے اور آفات سے نمٹنے کی تیاریوں سے متعلق کوئی الگ اور جامع منصوبہ تجویز نہیں کیا گیا ہے۔
حکومت نے یہ بھی بتایا تھا کہ خطرات، کمزوریوں اور مجموعی نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین کی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی فروری 2026 میں تشکیل دی گئی تھی، جو خطرات کا اندازہ لگانے اور تیاریوں کے لیے ترجیحات طے کرنے میں مدد دے گی۔
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