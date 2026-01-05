ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں سینکڑوں مریض آنکھوں کی پیوندکاری کے منتظر، عطیہ دہندگام نا کے برابر
کشمیر میں اعضاء خاص کر آنکھوں کے عطیہ کی شدید کمی ہے اور 200 مریض Cornea پیوندکاری کے لیے ڈونرز کے منتظر ہیں۔
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر میں آنکھوں کی پیوندکاری کے لیے انتظار کی فہرست لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ سینکڑوں مریض بینائی کی بحالی کے لیے برسوں سے کورنیا کی پیوندکاری Cornea transplant کے انتظار میں ہیں، جبکہ آگاہی کی کمی اور عطیہ دہندگان کی قلت کی وجہ سے اس عمل میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ نیشنل ٹشو ٹرانسپلانٹ آرگنائزیشن میں کئی مریضوں نے اندراج کرایا ہوا ہے تاہم ڈونرز آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔
آنکھوں کی پیوندکاری کی خاطر200 مریضوں نے جموں کشمیر کے مختلف نجی اور سرکاری اسپتالوں میں اندراج کرایا ہے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) سرینگر کے شعبہ امراض چشم میں 150 جبکہ جی ایم سی جموں کے شعبہ امراض چشم میں 20 وہیں دیگر نجی اسپتالوں میں 30 افراد نے ٹرانسپلانٹ کے لیے خود کو رجسٹر کیا ہے۔
جموں صوبے میں اگرچہ گزشتہ دو برسوں میں 90 مریضوں کے کارنیا کی پیوندکاری ہوئی ہے تاہم کشمیر صوبے میں جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے کورنیا کی پیوندکاری نا کے برابر ہے۔ کشمیر میں اب تک صرف ڈاکٹر منظور نے ہی اپنی آنکھوں کو عطیہ کرنے کے لئے خود کو رجسٹر کیا ہے۔
اسٹیٹ آرگن اینڈ ٹیشو ٹرانپسلانٹ آرگنائزیشن کے مطابق ان کی آرگنائیزیشن لوگوں کو اپنے جسم کے اعضا عطیہ کرنے کے جانکاری سے متعلق آگاہی پروگرامز منعقد کرتی رہتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں طرح کے - لائیو اور کیڈاور - ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ’’لائیو ٹرانسپلاںت میں مریض کا رشتہ دار سامنے آتا ہے اور اسی وقت عطیہ اور پیوندکاری میں ممکن ہو پاتی ہے جبکہ کیڈاور میں لوگ اپنے مختلف اعضا عطیہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: ’’ایسے مریضوں، جن کے بچنے کے مواقع بے حد کم ہوتے ہیں، کی موت کے بعد مختلف اعضاء کی پیوندکاری کر کے ضرورتمند لوگوں کی جانیں بچائی جاتی ہیں۔‘‘
ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انسان اپنے 7اعضاء عطیہ کے طور پیش کرتے ہیں اور ایک ڈونر کے سامنے آنے سے 7 مریضوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ ان کے مطابق: ’’ایک آدمی اپنی دونوں آنکھیں عطیہ کرکے کسی کی زندگی کو روشنی دے سکتا ہے۔ جبکہ کلیجہ، دل اور دونوں گردے عطیہ کئے جا سکتے ہیں۔‘‘
اسٹیٹ آرگن اینڈ ٹشو ٹرانسپلانٹ آرگنائزیشن (سوٹو) کے اعداد و شمار کے مطابق جموں وکشمیر میں اب تک ایک ہزار سے زائد لوگوں کے اعضاء ٹرانسپلانٹ کئے گئے ہیں۔ جن میں735 افراد کے گردے اور 332 افراد کے کارنیا ٹرانسپلانٹ کئے گئے ہیں۔ ان میں سکمز صورہ میں698 ،جی ایم سی جموں میں 29 اور جی ایم سی سرینگر میں 8 مریضوں کے گردوں کی پیوندکاری عمل میں لائی گئی ہے۔
سال 2019 میں سوٹو کے وجود میں آنے کے بعد 332 افراد کے آنکھوں کا کارنیا ٹرانسپلانٹ کیا گیا، جن میں جی ایم سی جموں میں 80 جبکہ جی ایم سی سرینگر میں252 کیسز انجام دئے گئے۔ اس کے علاوہ جموں کے نجی اسپتالوں میں بھی اعضاء کی پیوندکاری انجام دی جاتی ہے۔
ماہرین کے مطابق بھارت میں ہر سال ایک لاکھ 50 ہزار لوگوں کو پیوندکاری کے لیے گردے درکار ہوتے ہیں لیکن ان میں خالص 3 ہزار مریضوں کی ہی پیوندکاری ہو پاتی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ’’لوگ نہ تو اپنی زندگی میں ہی اور نہ ہی مرنے کے بعد گردے عطیہ (کرنے کی وصیت) کرتے ہیں۔‘‘
