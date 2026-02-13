سرینگر کے تجارتی مرکز لال چوک میں سرچ آپریشن، ہوٹلز کی لی گئی تلاشی

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر کے تجارتی مرکز لال چوک میں سرچ آپریشن، ہوٹلز کی لی گئی تلاشی
سیکورٹی ایجنسیز نے لال چوک، سرینگر میں کئی ہوٹلز کا اچانک معائنہ کیا، حتیٰ کہ مہمانوں کے شناختی کارڈ بھی چیک کیے گئے۔
Published : February 13, 2026 at 5:04 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : وادی کشمیر کے تجارتی مرکز لال چوک میں جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) اور دیگر سکیورٹی ایجنسیز نے جمعہ کو اچانک کارڈن اینڈ سرچ آپریشن (CASO) انجام دیکر کئی ہوٹلز کی تلاشی لی۔
تلاشی کارروائی کے دوران مصروف ترین تجارتی مرکز اور گرد و نواح میں واقع متعدد ہوٹلوں اور لاجز کی تلاشی لی گئی۔ سکیورٹی اہلکاروں نے ہوٹل مالکان سے عملہ وغیرہ کی تفصیلات حاصل کیں اور مختلف مقامات پر مقیم مہمانوں (سیاحوں) کے شناختی کارڈ بھی چیک کیے گئے۔
کارروائی کے دوران سکیورٹی فورسز کی خاصی نفری دیکھی گئی جبکہ تلاشی عمل کے دوران ٹریفک کی آمدورفت بھی متاثر ہوئی تاہم تلاشی کارروائی کے بعد معمولات زندگی بحال ہوئی۔
ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تلاشی کارروائی کے دوران کسی بھی شخص کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی وہیں کوئی غیر قانونی یا قابل اعتراض مواد یا الیکٹرانک آلات کے ضبط کیے جانے کی بھی کوئی اطلاع نہیں ہے تاہم اس بارے میں پولیس نے کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ’’تلاشی آپریشن کا مقصد کسی بھی ممکنہ سکیورٹی خطرے کو بر وقت روکنا اور مشکوک سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنا ہے۔‘‘ اور اس نوعیت کی اچانک تلاشی مہمات امن و قانون کی بحالی معمول کی احتیاطی تدابیر کا حصہ ہیں۔
