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باپ کو دہشت گردوں نے مارا، بیٹے کو پولیس نے
جموں و کشمیر کے ڈوڈہ ضلع کے نوجوان کے اہل خانہ سوال پوچھ رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 23, 2026 at 3:10 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل پولیس آفیسر (ایس پی او) جاوید احمد بٹ کو 1999 میں عید کے دن دہشت گردوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ ستائیس سال بعد ان کا بیٹا عارف حسین بھی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اس بار پولیس کی طرف سے فائرنگ کی گئی۔ جب جاوید کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا، اُس وقت عارف کی عمر محض چند ماہ تھی اور وہ اپنی ٹانگوں پر چلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ المیہ یہ ہے کہ جب اسے خود موت کے گھاٹ اتارا گیا تو اسکی بیوی آٹھ ماہ کی حاملہ ہے۔
عارف حسین کو گزشتہ جمعرات پراسرار طور پر ہلاک کیا گیا جس پر ڈوڈہ میں انکے اہل خانہ کئی سوالات پوچھ رہے ہیں جنکا انہیں حکام کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جارہا ہے۔ عارف کو پولیس نے 16 جولائی کی رات بھدرواہ کے جائی نامی علاقے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔اس ہلاکت پر جموں و کشمیر پولیس نے ایک بیان جاری کیا جس میں دہشت گردی کے کسی بھی زاویے سے انکار کیا گیا تاہم پولیس کا کہنا تھا کہ فائرنگ "جھگڑے" اور "ہتھیار چھیننے کی کوشش" کے دوران ہوئی۔
پولیس بیان میں کہا گیا ہے کہ "ایک ہی راؤنڈ فائر کے نتیجے میں حملہ آور زخمی ہو گیا۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ دم توڑ گیا۔"
عارف کے والد جاوید کو 29 مارچ 1999 کو دہشت گردوں نے اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ عید کی نماز ادا کرکے واپس آ رہے تھے۔ عارف ابھی چند ماہ کا ہی تھا۔ اس کے چچا امجد حسین نے شیر خوار بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھائی۔ تب اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے بھتیجے کے تابوت کو کندھا دینے کے لیے زندہ رہے گا۔
امجد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ عارف کا کوئی بھائی نہیں ہے اور وہ انکے خاندان کا واحد کماؤ آدمی تھا جس کی محنت پر پورے کنبے کا دارومدار تھا۔ انکے مطابق انہیں پولیس کی بتائی ہوئی کہانی کے ساتھ اتفاق نہیں ہے اور انکا کنبہ چاہتا ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ واقعتاً کیا ہوا۔
امجد نے مزید بتایا کہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے گولی ماری گئی لیکن جب ہم نے میت کو غسل دیا تو ہم نے عارف کے جسم پر ایسے زخم بھی دیکھے جیسے اس پر چاقو یا کسی تیز دھار ہتھیار سے حملہ کیا گیا ہو۔
امجد نے بتایا کہ عارف کی ٹانگوں پر واضح اور سنگین چوٹیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ عارف نے پہلے ان پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، لیکن ہمیں اصل حقیقت کا علم نہیں ہے۔
اہل خانہ نے مطالبہ کیا کہ اصل مجرموں کو پکڑا جائے۔ امجد کے ایک اور رشتہ دار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ عارف کے جسم پر زخموں سے اس بات کی واضح نشاندہی ہوتی ہے کہ اسے گولی مارنے سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
مذکورہ رشتہ دار نے پولیس کی تفتیش پر بھی سوال اٹھایا کیونکہ کم از کم دو مقامی نوجوان جو واقعہ کے وقت عارف کے ساتھ تھے اور جنہیں اہم عینی شاہد سمجھا جاتا ہے، انہیں اگلے دن پولیس کی تحویل میں لیکر حراست میں رکھا گیا۔
لاش کو سنبھالنے سے اس معاملے میں شکوک و شبہات میں اضافہ ہوگیا ہے، کیونکہ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ بھدرواہ اسپتال پہنچنے پر عارف کو مردہ قرار دینے کے باوجود وہاں پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا۔اس کے بجائے، لاش کو پراسرار طریقے سے لوازمات کیلئے ڈوڈہ منتقل کیا گیا تھا۔
رشتہ نے استفسار کیا کہ اگر بھدرواہ میں موت کی تصدیق پہلے ہی ہو چکی تھی تو لاش کو صرف پوسٹ مارٹم کے لیے ہی کیوں منتقل کیا گیا؟ عارف کی بہن شافیہ بیگم نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اس دن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عارف نے 16 جولائی کو شام 6 بجے کے قریب گھر والوں کو فون کیا۔
عارف تین دیگر لوگوں کے ساتھ کام کے لیے گیا تھا۔ 16 جولائی کو، اس نے صبح اور شام 6 بجے ہم سے بات کی، اور کہا کہ وہ اس رات گھر پہنچ رہا ہے۔انہوں نے کہا کہ وہ آدھی رات تک اس کا انتظار کرتے رہے لیکن جب وہ نہیں آیا تو سب لوگ سوگئے۔
اگلی صبح گھر والوں کو عارف کی موت کی خبر ملی۔ شافیہ کا مطالبہ ہے کہ عارف کی بیوی کو معاوضہ دیا جائے جو اس وقت آٹھ ماہ کی حاملہ ہے اور اس کا پہلے سے چار سال کا بیٹا ہے۔ "میری بھابھی بہت چھوٹی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ مستقبل کیا ہے، اس لیے بچوں کی مالی حفاظت سب سے اہم ہے۔"
شافیہ نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے انہیں میڈیا سے بات کرنے سے خبردار کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ خاندان "مشکل میں پڑ جائے"۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ قاتلوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ وہ سزائے موت سے کم کے مستحق نہیں۔
ای ٹی وی بھارت نے کئی بار ایس ایس پی ڈوڈہ کارتک شروتریہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ جب متعلقہ پولیس افسر جواب دیں گے تو اسے بھی قارئین کے سامنے رکھا جائے گا۔
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