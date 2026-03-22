جموں یونیورسٹی میں ایم اے پولیٹیکل سائنس کے نصاب پر تنازع، کمیٹی تشکیل
نصاب میں جناح سے متعلق باب پر طلبا کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کے بعد جموں یونیورسٹی نے تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔
Published : March 22, 2026 at 9:54 PM IST
جموں : جموں یونیورسٹی میں ایم اے پولیٹیکل سائنس کے نصاب میں شامل ایک باب پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے جس میں اقلیتوں اور قوموں کے تناظر میں پاکستان کے بانی محمد علی جناح کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کے پیش نظر وائس چانسلر پروفیسر امیش رائے نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی ہے تاکہ اس مسئلے کا جائزہ لیا جا سکے۔
یونیورسٹی کے ڈین اکیڈمک افیئرز کے دفتر کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق اس کمیٹی کی سربراہی فزکس ڈیپارٹمنٹ کے پروفیسر نریش پادھا کریں گے کمیٹی میں فلسفہ، تاریخ اور سوشیالوجی کے شعبہ جات کے سربراہان کے علاوہ ڈائریکٹر ڈی ایس آر ایس اور اسسٹنٹ رجسٹرار (اکیڈمک افیئرز) بھی شامل ہیں کمیٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی رپورٹ پیش کرے۔
جمعہ کے روز کچھ طلبہ کی جانب سے میڈیا میں اٹھائے گئے اعتراضات کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہ طلبہ کا کہنا ہے کہ نصاب میں شامل یہ باب تنازع کا باعث بن رہا ہے۔ دوسری جانب، شعبہ پولیٹیکل سائنس کے سربراہ بلجیت سنگھ مان نے نصاب کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ جناح سمیت دیگر مفکرین کا ذکر خالصتاً تعلیمی نقطہ نظر سے کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کیا کہ یہ مواد ملک بھر کی یونیورسٹیوں اور یو جی سی کے ضوابط کے مطابق ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایک تعلیمی مسئلے کو غیر ضروری طور پر تنازع بنایا جا رہا ہے جبکہ یونیورسٹی کسی خاص نظریے کی ترویج نہیں کرتی بلکہ مختلف نظریات پیش کر کے طلبہ کو تنقیدی جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتی ہے۔