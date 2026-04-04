جی ایم سی اننت ناگ میں ایم آرآئی یونٹ کے افتتاح پر تنازع
بی جے پی لیڈررفیق احمد وانی نے کہا کہ ابھی بھی مشینری کا ایک بڑاحصہ کالج منتقل نہیں کیا گیا ہے،افتتاح میں جلدبازی کی گئی۔
Published : April 4, 2026 at 5:22 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ میں ایم آر آئی یونٹ کے افتتاح کو لے کر ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے لیڈر رفیق احمد وانی نے اس حوالے سے افتتاحی عمل اور انتظامیہ کے طریقۂ کار پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔
میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے رفیق احمد وانی نے الزام عائد کیا کہ جی ایم سی انتظامیہ نے ایم آر آئی یونٹ کے افتتاح میں جلد بازی سے کام لیا اور مکمل تیاری کے بغیر ہی اس سہولت کو عوام کے لیے پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی مشینری کا ایک بڑا حصہ کالج منتقل نہیں کیا گیا ہے، جس سے اس یونٹ کی فعالیت اور تیاری پر سوالیہ نشان لگتا ہے۔ وانی نے مزید کہا کہ اس پورے عمل میں شفافیت کی کمی دیکھی گئی ہے۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ اس نجی کمپنی کا نام بھی ظاہر نہیں کیا گیا جو ایم آر آئی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ ان کےمطابق اس طرح کی اہم معلومات کو عوام کے سامنے لانا ضروری ہے، تاکہ اعتماد اور جوابدہی کو یقینی بنایا جا سکے۔
انہوں نے اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا کہ افتتاحی تقریب کے دوران اُن افراد کو نظر انداز کیا گیا جنہوں نے اس منصوبے کو حقیقت کا روپ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے بڑے عوامی فلاحی منصوبوں میں کردار ادا کرنے والوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔
بی جے پی لیڈر نے مزید کہا کہ اس اہم پروجیکٹ کا افتتاح مرکزی وزیر صحت کے ہاتھوں ہونا چاہیے تھا، جس سے اس کی اہمیت مزید اجاگر ہوتی اور خطے میں صحت کے شعبے میں ہونے والی ترقی کو مناسب توجہ ملتی۔
وانی نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ ایم آر آئی یونٹ کی موجودہ صورتحال اور افتتاح کے دوران اختیار کیے گئے طریقۂ کار کے بارے میں تفصیلی وضاحت پیش کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ عوامی صحت کے اہم منصوبوں میں شفافیت، بہتر منصوبہ بندی اور جوابدہی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔
اس تنازع کے بعد عوامی سطح پر بھی بحث شروع ہو گئی ہے اور لوگ جی ایم سی انتظامیہ سے ایم آر آئی یونٹ کی حقیقی حالت اور شفافیت کے بارے میں وضاحت طلب کر رہے ہیں۔