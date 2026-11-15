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کشتواڑ میں ہلاک دو ایس پی اوز کی میتیں ڈمپر میں لانے پر تنازعہ، بی جے پی رکن اسمبلی شگن پریہار برہم

مہلوک ایس پی اوز کی میتیں بغیر تابوت ڈمپر میں پہنچانے پر تنازعہ؛ بی جے پی رکن اسمبلی شگن پریہار نے شدید برہمی ظاہر کی۔

Controversy erupts over the transportation of the bodies of two slain SPOs in a dumper truck in Kishtwar; BJP MLA Shagun Parihar expresses outrage, Urdu News
کشتواڑ میں ہلاک دو ایس پی اوز کی میتیں ڈمپر میں لانے پر تنازعہ (File Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 15, 2026 at 10:44 AM IST

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Updated : November 15, 2026 at 11:03 AM IST

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کشتواڑ، جموں: جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں دہشت گردوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے دو اسپیشل پولیس آفیسرز (ایس پی اوز) کی میتوں کو آبائی گاؤں پہنچانے کے طریقۂ کار پر تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔ کشتواڑ سے بی جے پی کی رکن اسمبلی شگن پریہار نے الزام عائد کیا ہے کہ دونوں جوانوں کی میتیں تابوت کے بغیر ڈمپر میں رکھ کر ان کے آبائی گاؤں پہنچائی گئیں، جو ملک کی خدمت کے دوران اپنی جان قربان کرنے والے اہلکاروں کی صریحاً توہین ہے۔

متوفی اہلکاروں کی شناخت رشبھ پال سنگھ اور بوبی چند کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں کا تعلق ضلع کشتواڑ کے دور دراز علاقے دچھن کے کیار گاؤں سے تھا۔ جمعہ کے روز دونوں اہلکاروں کی آخری رسومات ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی گئیں۔ اس موقع پر بی جے پی رکن اسمبلی شگن پریہار اور جموں و کشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف و پاڈر (پڈر) کے رکن اسمبلی سنیل شرما بھی موجود تھے، جنہوں نے آنجہانی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔

Controversy erupts over the transportation of the bodies of two slain SPOs in a dumper truck in Kishtwar; BJP MLA Shagun Parihar expresses outrage, Urdu News
رشبھ پال سنگھ اور بوبی چند (File Photo Credit; ETV BHARAT)

میتوں کو ڈمپر میں بغیر تابوت کے کیوں لایا گیا؟

اس معاملے سے متعلق ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں شگن پریہار جذباتی انداز میں پولیس کے سینئر افسران پر ناراضگی کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ملک کی حفاظت اور عوام کی خدمت کے دوران جان دینے والے اہلکاروں کی میتوں کو اس طرح ڈمپر میں بغیر تابوت کے کیوں لایا گیا؟ ان کا کہنا تھا کہ ان اہلکاروں کو پورے احترام اور سرکاری وقار کے ساتھ آخری وداعی دی جانی چاہیے تھی۔

گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد ہوئی تھیں

واضح رہے کہ بدھ کی دوپہر مارواہ کے دیہرنا جنگلاتی علاقے میں فائرنگ کی اطلاع کے بعد دونوں ایس پی اوز لاپتہ ہو گئے تھے، جس کے بعد سکیورٹی فورسز نے ان کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی۔ جمعرات کی صبح دچھن کے جنگلاتی علاقے سے سکیورٹی اہلکاروں کو دونوں کی گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد ہوئیں۔ یہ مقام اس جگہ سے تقریباً دو کلومیٹر دور تھا جہاں سے دونوں اہلکار لاپتہ ہوئے تھے۔

سروس رائفلیں بھی غائب پائی گئیں

حکام کے مطابق دونوں اہلکاروں کے جسموں پر گولیوں کے متعدد نشانات تھے، جب کہ ان کی سروس رائفلیں بھی غائب پائی گئیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دونوں اہلکار اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) سے وابستہ تھے اور انڈین آرمی کی 17 راشٹریہ رائفلز کی ایک ٹیم کو بسنان علاقے میں ریلیف (مدد) فراہم کرنے کے لیے جا رہے تھے۔

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Last Updated : November 15, 2026 at 11:03 AM IST

TAGGED:

دو لاپتہ ایس پی اوز
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