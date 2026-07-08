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جموں یونیورسٹی میں متنازع کتاب کی موجودگی، لائبریریوں کا جائزہ لینے کی ہدایت جاری
یونیورسٹی حکام نے محکمہ جات کے سربراہان سے سرکیولر جاری کیے جانے کے سات روز کے اندر تعمیلی رپورٹ جمع کرانے کا حکم جاری کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 8, 2026 at 7:35 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے متنازع کتاب "Personalities and Legends of J&K" پر پابندی عائد کیے جانے اور سرکاری اسکولوں میں اس کی خریداری کے معاملے میں متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کے بعد اب جموں یونیورسٹی بھی حرکت میں آ گئی ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے حکمنامہ جاری کرتے ہوئے تمام تدریسی شعبوں، مراکز اور لائبریریوں کو اپنی کتابوں اور مطالعاتی مواد کا فوری اور جامع جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے۔
یونیورسٹی کی جانب سے یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب معلوم ہوا کہ محکمہ سیاسیات (ڈیپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس) کی لائبریری میں بھی متنازع کتاب "Personalities and Legends of J&K" موجود ہے، جسے مبینہ طور پر ماہرین کی کمیٹی کی منظوری کے بغیر خریدا گیا تھا۔
اس انکشاف کے بعد یونیورسٹی میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور یونیورسٹی کے رجسٹرار کی جانب سے جاری سرکیولر میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی کی تمام لائبریریوں اور شعبہ جاتی ذخائر میں صرف ایسی علمی اور تحقیقی کتابیں رکھی جائیں جو اعلیٰ تعلیم، تدریس اور تحقیق کے فروغ میں معاون ہوں۔
حکمنامے میں واضح کیا گیا ہے کہ ایسی کوئی بھی کتاب، اشاعت یا مطالعاتی مواد جو بھارت کی خودمختاری، سالمیت، سلامتی یا قومی مفاد کے خلاف سرگرمیوں کی تائید، حوصلہ افزائی یا حمایت کرتی ہو، یونیورسٹی کی کسی بھی لائبریری یا شعبہ جاتی مجموعے کا حصہ نہیں ہونی چاہیے۔
سرکیولر کے مطابق تمام ریکٹرز، ڈائریکٹرز، شعبہ جات کے سربراہان اور لائبریری کے انچارج کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی متعلقہ لائبریریوں میں موجود تمام کتابوں اور اشاعتی مواد کا فوری اور تفصیلی جائزہ لیں اور سات دن کے اندر رجسٹرار کے دفتر میں دستخط شدہ تحریری تصدیق جمع کرائیں کہ ان کے شعبے یا لائبریری میں قومی مفاد کے منافی کوئی کتاب یا مواد موجود نہیں ہے۔
واضح رہے کہ چند روز قبل جموں و کشمیر حکومت نے مذکورہ متنازع کتاب پر پابندی عائد کرتے ہوئے سرکاری اسکولوں میں اس کی خریداری کے معاملے کی تحقیقات شروع کی تھی۔ اب یہی کتاب جموں یونیورسٹی کے محکمہ سیاسیات کی لائبریری میں پائے جانے کے بعد معاملہ مزید حساس ہو گیا ہے۔
یونیورسٹی انتظامیہ نے اس عمل کو انتہائی ترجیحی بنیاد پر مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ سرکیولر کے اجرا کی تاریخ سے سات دن کے اندر تعمیلی رپورٹ جمع کرانا لازمی ہوگا۔
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