سب ضلع کوکرناگ میں کنٹرول روم کے قیام اور موسمی ایڈوائزری جاری
Published : April 3, 2026 at 10:59 PM IST
کوکرناگ: (دین عمران) بالائی علاقوں میں متوقع برفباری اور بارش کے پیش نظر سب ضلع انتظامیہ کوکرناگ نے عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ حکام کے مطابق موسمی صورتحال کے باعث سنتھن ٹاپ اور مرگن ٹاپ کے علاقوں میں سڑکیں پھسلن کا شکار ہو سکتی ہیں جبکہ لینڈ سلائیڈنگ اور پتھروں کے گرنے (شوئٹنگ اسٹونز) کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔حکام نے مزید بتایا کہ خراب موسم کے دوران حدِ نگاہ میں کمی واقع ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت خطرناک اور حادثات کا سبب بن سکتی ہے۔ ان خدشات کے پیش نظر ایس ڈی ایم کوکرناگ نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے عوام اور مسافروں کے لیے ہدایات جاری کر دی۔
انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق 3 اپریل 2026 سے اگلے احکامات تک ڈکسُم-سنتھن ٹاپ اور گاؤرن، مرگن ٹاپ رابطہ سڑکوں پر خراب موسمی حالات کے دوران گاڑیوں کی آمد و رفت مکمل طور پر محدود رہے گی۔ یہ اقدام عوام کی جان و مال کے تحفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے۔
جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جو مسافر ناگزیر موسمی حالات میں سفر کریں گے، انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تمام ضروری حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ خاص طور پر برفانی علاقوں میں سفر کے دوران گاڑیوں میں سنو اسکِڈ چینز کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے، تاکہ پھسلن کے باعث حادثات سے بچا جا سکے۔
وہیں مقامی لوگوں اور سیاحوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ تازہ ترین موسمی اپڈیٹس پر نظر رکھیں اور وقتاً فوقتاً جاری ہونے والی سرکاری ہدایات پر عمل کریں۔ حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کو سنجیدگی سے عمل درآمد کرنے پر سخت زور دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک موسم میں بہتری نہیں آتی، تب تک غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ ان پابندیوں کا مقصد کسی کو مشکلات میں ڈالنا نہیں بلکہ انسانی جانوں کو ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھنا ہے۔
ادھر انتظامیہ نے کوکرناگ میں ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا ہے جہاں سے صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ شہری کسی بھی ایمرجنسی یا معلومات کے لیے کنٹرول روم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ تعاون کا مظاہرہ کریں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور اپنی اور دوسروں کی سلامتی کو اولین ترجیح دیں۔