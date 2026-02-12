ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر میں کنٹریکچول اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کا احتجاج، اہل خانہ بھی ہوئے شریک
مظاہرین نے کہا، یومیہ اجرت والے محکموں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جو لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔
Published : February 12, 2026 at 5:24 PM IST|
Updated : February 12, 2026 at 5:39 PM IST
سرینگر (جاوید احمد ڈار): مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج جمعرات کے روز کنٹریکچول اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے سینکڑوں ملازمین نے اپنے اہلِ خانہ اور بچوں کے ہمراہ شیرِ کشمیر پارک پولو ویو میں احتجاج کیا۔ یہ احتجاج ایمپلائز جوائنٹ ایکشن کمیٹی (ای جے اے سی) کے بینر تلے ملازمین کی مستقلی کے مطالبے کو لے کر منعقد کیا گیا۔
ای جے اے سی کے جنرل سیکریٹری سجاد احمد پرے نے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی شرکت اس بات کی غماز ہے کہ یہ جدوجہد صرف ملازمین تک محدود نہیں بلکہ ان کے خاندانوں، بالخصوص نئی نسل کی تعلیم اور مستقبل پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔
انہوں نے نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا، “یہ جدوجہد اُس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہر عارضی ملازم کو انصاف نہیں مل جاتا۔” انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ چیف سیکریٹری کی سربراہی میں قائم کمیٹی کی مستقلی سے متعلق رپورٹ اسمبلی میں پیش کیے جانے سے قبل ای جے اے سی کے تحفظات کا خیال رکھا جائے۔
دھرنے میں شریک بچوں اور اہلِ خانہ نے بھی نعرے بازی کی اور کہا کہ مستقلی میں تاخیر کے باعث ان کے روزگار اور گزر بسر کے ذرائع متاثر ہو رہے ہیں۔
قابلِ ذکر ہے کہ سجاد احمد پرے نے گزشتہ روز وزیرِ اعظم سے ذاتی مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں اور عوامی نمائندوں سے اس مسئلے کو سماجی ذمہ داری کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا، “ہم اپنے کارکنوں کے لیے انصاف اور وقار چاہتے ہیں، محاذ آرائی نہیں۔”
جموں و کشمیر میں 60,000 سے زیادہ ملازمین ہیں جو کئی سالوں سے یومیہ اجرت پر کام کر رہے ہیں۔
