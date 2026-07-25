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وادی میں مسلسل بارشوں سے معمولات زندگی درہم برہم، دریائے جہلم میں سطح آب بڑھنے سے لوگوں میں تشویش
اے ڈی سی اونتی پورہ مشتاق احمد لون نے بتایا کہ عوام کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محکمہ فلڈ کنٹرول پوری طرح الرٹ ہے۔
Published : July 25, 2026 at 7:14 AM IST
اونتی پورہ/ترال: (شبیر بٹ) وادی میں گذشتہ کئی روز سے جاری مسلسل بارشوں کے باعث وادی کشمیر میں دریائے جہلم سمیت مختلف ندی نالوں میں کی سطح آب میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے پیش نظر نشیبی علاقوں کے مکینوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔
اس دوران اونتی پورہ میں دریائے جہلم کے اندر پانی کی سطح کافی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے اندر کافی تشویش پائی جا رہی ہے موجودہ صورت حال کے پیش نظر ضلع انتظامیہ پلوامہ نے ممکنہ سیلابی صورت حال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
پدگام پورہ اونتی پورہ کے رہایشیوں نے بتایا کہ مسلسل بارشوں کے باعث دریائے جہلم میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کافی ڈر محسوس کر رہے ہیں۔
کئی خواتین نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ شدید بارشوں کے بعد اشیاء ضروریہ کی کمی اور بنیادی سہولیات کا فقدان ہونے سے زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے اور وہ سیلابی پانی پینے پر مجبور ہیں۔
اس دوران اے ڈی سی اونتی پورہ مشتاق احمد لون نے بتایا کہ عوام کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ فلڈ کنٹرول کسی بھی ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور صورت حال پر چوبیس گھنٹے نظر رکھنے کے لیے ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ محکمہ مسلسل نگرانی کر رہا ہے اور ضرورت پڑنے پر فوری کارروائی کے لیے تمام انتظامات موجود ہیں۔
انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور بلا وجہ خوف و ہراس کا شکار نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ ادارے صورت حال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔
انتظامیہ نے لوگوں سے، خصوصاً نشیبی علاقوں کے رہائشیوں سے کہا کہ وہ احتیاط برتیں، دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب غیر ضروری طور پر جانے سے گریز کریں اور صرف سرکاری ہدایات پر عمل کریں۔
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