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وادی میں مسلسل بارشوں اور بادل پھٹنے سے سیلابی صورتحال، خانہ بدوش خاندانوں کی سلامتی پر خدشات

پلوامہ میں بھی متعدد خانہ بدوش خاندان مختلف آبی ذخائر کے کناروں پر مقیم ہیں جن کی سلامتی پر خدشات کا اظہار کیا جارہا ہے۔

وادی میں مسلسل بارشوں اور بادل پھٹنے سے سیلابی صورتحال، خانہ بدوش خاندانوں کی سلامتی پر خدشات
وادی میں مسلسل بارشوں اور بادل پھٹنے سے سیلابی صورتحال، خانہ بدوش خاندانوں کی سلامتی پر خدشات (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 4, 2026 at 3:17 PM IST

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Updated : August 4, 2026 at 4:16 PM IST

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پلوامہ : وادی کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے جاری مسلسل بارشوں اور مختلف علاقوں میں بادل پھٹنے کے واقعات کے باعث ندی نالوں، دریاؤں اور دیگر آبی ذخائر میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد مقامات پر سیلابی صورتحال پیدا ہوگئی ہے۔ اس صورتحال نے آبی ذخائر کے کناروں پر عارضی رہائش اختیار کیے ہوئے خانہ بدوش اور قبائلی خاندانوں کی سلامتی کے حوالے سے شدید خدشات پیدا کر دیے ہیں۔

وادی میں مسلسل بارشوں اور بادل پھٹنے سے سیلابی صورتحال، خانہ بدوش خاندانوں کی سلامتی پر خدشات (ETV Bharat)

ہر سال ہزاروں خانہ بدوش اور قبائلی خاندان موسمِ گرما کے دوران وادی کشمیر کا رخ کرتے ہیں اور دریاؤں، ندی نالوں اور دیگر آبی ذخائر کے کناروں پر عارضی خیموں میں قیام کرتے ہیں۔ مناسب حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے باعث یہ خاندان شدید بارشوں، بادل پھٹنے اور اچانک آنے والے سیلاب کے دوران سب سے زیادہ خطرات سے دوچار رہتے ہیں۔

جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی متعدد خانہ بدوش خاندان مختلف آبی ذخائر کے کناروں پر مقیم ہیں۔ حالیہ خراب موسمی صورتحال اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلع انتظامیہ پلوامہ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے کئی متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا تاکہ کسی بھی جانی نقصان سے بچا جا سکے۔

مسلسل بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث ان خاندانوں کی جان و مال کے ساتھ ساتھ ان کے مویشی بھی شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ چونکہ بیشتر خاندان عارضی خیموں میں رہائش پذیر ہیں، اس لیے شدید بارش اور اچانک آنے والے سیلاب کے دوران ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

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میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خانہ بدوش اور قبائلی برادری کے افراد نے کہا کہ معاشی تنگدستی کے باعث وہ خطرناک مقامات پر رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دورانِ ہجرت انہیں محفوظ مقامات پر رہائش کی سہولت فراہم کی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے قدرتی آفات کے دوران ان کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔

Last Updated : August 4, 2026 at 4:16 PM IST

TAGGED:

SAFETY OF NOMADIC FAMILIES
CONTINUOUS RAINS IN VALLEY
وادی میں مسلسل بارش
خانہ بدوش خاندانوں کی سلامتی
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