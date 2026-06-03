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وادی کا "رائس باؤل" پلوامہ دھان کی پیداوار میں سرفہرست، مگر زرعی اراضی میں مسلسل کمی تشویشناک
وادی میں گذشتہ سات برسوں کے دوران دھان کی کاشت والی اراضی میں تقریباً چھ ہزار ہیکٹر کی کمی واقع ہوئی ہے۔
Published : June 3, 2026 at 3:32 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) جنوبی کشمیر کا ضلع پلوامہ اپنی غیر معمولی دھان پیداوار کے باعث "رائس باؤل آف کشمیر" (وادی کا چاول کا کٹورا) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ضلع میں سالانہ تقریباً 9 لاکھ 90 ہزار کوئنٹل دھان پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث یہ ضلع جموں و کشمیر میں دھان کی کاشت کے اہم مراکز میں شمار ہوتا ہے۔
اگرچہ حکومت کی جانب سے دھان کی پیداوار بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، تاہم وادی کشمیر میں دھان کے زیرِ کاشت رقبے میں مسلسل کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق کسان بڑی تعداد میں باغبانی اور دیگر منافع بخش فصلوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں، جب کہ بعض مقامات پر زرعی زمین کو رہائشی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جموں و کشمیر کے چار بڑے دھان پیدا کرنے والے اضلاع اننت ناگ، جموں، بارہمولہ اور پلوامہ ہیں، جو مجموعی دھان پیداوار کا تقریباً 65.39 فیصد حصہ پیدا کرتے ہیں، جب کہ ریاست میں دھان کے زیرِ کاشت کل رقبے کا 59.87 فیصد انہی اضلاع پر مشتمل ہے۔
ضلع پلوامہ میں اس وقت تقریباً 16,500 ہیکٹر اراضی پر دھان کی کاشت کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود ضلع کو چاول کی طلب کے مقابلے میں تقریباً 40 فیصد خسارے کا سامنا ہے۔
محکمہ زراعت کے حکام کے مطابق وادی میں دھان کے زیرِ کاشت رقبے میں کمی ضرور آئی ہے، تاہم جدید زرعی ٹیکنالوجی، بہتر بیجوں اور توسیعی پروگراموں کی بدولت فی ہیکٹر پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سات برس قبل وادی میں تقریباً ایک لاکھ 35 ہزار ہیکٹر زمین پر دھان کاشت کیا جاتا تھا، جو اب گھٹ کر ایک لاکھ 29 ہزار ہیکٹر رہ گیا ہے۔
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حکام کے مطابق دھان کی اوسط پیداوار گزشتہ برس کے 60 کوئنٹل فی ہیکٹر سے بڑھ کر اس سال 63 سے 65 کوئنٹل فی ہیکٹر تک پہنچ گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دھان کے زیرِ کاشت رقبے میں مسلسل کمی ایک تشویشناک رجحان ہے جسے جلد از جلد روکنے کی ضرورت ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ زرعی زمین کے سکڑنے کی بنیادی وجوہات میں رہائشی تعمیرات اور دھان کی زمین کو باغبانی کے لیے استعمال کرنا شامل ہے۔ اس کے باوجود جدید سائنسی طریقوں نے پیداوار میں نمایاں بہتری پیدا کی ہے۔
شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے تیار کردہ دھان کی جدید قسم ایس آر-4 (SR-4) کو وادی میں دھان کی پیداوار میں انقلاب کا سبب قرار دیا جا رہا ہے۔ کسانوں کے مطابق یہ ایک اعلیٰ پیداواری قسم ہے جو 83 کوئنٹل فی ہیکٹر تک پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت وادی کے تقریباً 50 فیصد کسان ایس آر-4 قسم استعمال کر رہے ہیں۔ اگر تمام کسان اس جدید اور زیادہ پیداوار دینے والی قسم کو اختیار کریں تو کشمیر میں چاول کی مجموعی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہے۔
زرعی ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ دھان کی اراضی کے تحفظ، جدید اقسام کے فروغ اور جدید زرعی ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کے ذریعے نہ صرف چاول کی پیداوار میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے بلکہ وادی کی غذائی خود کفالت کو بھی مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔
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