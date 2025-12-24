ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں کار شوروم کے خلاف صارفین کا احتجاج
صارفین کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی ماہ سے ان کے بینک اکاؤنٹس سے قسطیں کاٹی جارہی ہیں لیکن تاحال گاڑیاں ابھی تک نہیں ملیں۔
Published : December 24, 2025 at 4:54 PM IST
پلوامہ : پلوامہ کے گنگو میں واقع ایک کار شوروم کے خلاف صارفین نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ صارفین کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی ماہ سے ان کے بینک اکاؤنٹس سے قسطیں کاٹی جارہی ہیں لیکن تاحال گاڑیاں ابھی تک نہیں ملیں۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں واقع ماروتی گاڑیاں فروخت کرنے والی شوروم سے صارفین ناخوش ہیں۔
صارفین کے مطابق انہوں نے کئی ماہ قبل یہاں سے گاڑیاں بک کروائی ہیں، اس کے باوجود انہیں گاڑیاں نہیں دی گئیں جبکہ ان کے بنک کھاتوں سے قسطیں بھی کٹوائی جارہی ہیں تاہم انہیں تاحال گاڑیاں نہیں دی گئیں۔
اس سلسلے میں صارفین نے احتجاج کرتے ہوئے شوروم کے دفتر کو تالا لگا دیا اور کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دی جبکہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک بلال احمد نے بتایا کہ میں نے کئی ماہ قبل یہاں سے ایک کار بک کروائی تھی جس کے لیے میں نے بینک سے قرض لیا تھا لیکن مجھے ابھی تک گاڑی نہیں ملی، جس کے بعد میں نے رقم واپس مانگی اور دفتر نے مجھے ایک چیک دیا لیکن وہ چیک کیش نہیں ہوا اور میں نے بارہ چوٹیوں کے آٹو گینگ کو بھی پلوامہ حکام کے نوٹس میں لایا لیکن میں نے ابھی تک ہمارے بینک اکاونٹ یا گاڑی کی رقم ضبط نہیں کی۔
اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک اور صارف کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ تین ماہ سے گاڑی کی قسطیں ادا کر رہا ہے لیکن ابھی تک گاڑی نہیں ملی جبکہ افسران کا کہنا ہے کہ گاڑی آج آئی، گاڑی کل آئی لیکن ابھی تک گاڑی نہیں ملی۔ انہوں نے پلوامہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ پلوامہ پولیس سے اپیل کی کہ وہ ان کے اس مسئلے کو حل کریں تاکہ ان کو انصاف مل سکے۔
یہ بھی پڑھیں: ترال جموں کشمیر میں اسمارٹ میٹرز کی تنصیب پر لوگوں کا احتجاج
واضح رہے کہ ہم نے پیکس آٹو گنگو پلوامہ کے عملے سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کرسیاں چھوڑ کر بھاگ گئے اور وہاں موجود کسی نے بات نہیں کی۔