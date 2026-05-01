2014 کے سیلاب میں بہہ جانے والے للہارا پل کا تعمیری کام تیزی سے جاری، ستمبر میں افتتاح کا امکان
کاکاپورہ میں لیلہارا پل پر تعمیراتی کام کا آغاز 2024 میں ہوا تھا، توقع ہے کہ یہ رواں سال ستمبر تک مکمل ہو جائے گا۔
Published : May 1, 2026 at 3:50 PM IST
پلوامہ : سال 2014 کے تباہ کن سیلاب میں بہہ جانے والا لیلہارا پل اب رواں سال ستمبر کے آخر تک مکمل ہونے جا رہا ہے، جس سے درجنوں دیہاتوں کو بڑا راحت ملنے کی امید ہے۔ 2014 کے سیلاب میں وادی بھر میں کئی اہم ڈھانچے، بشمول پل، تباہ ہو گئے تھے جس کے باعث متعدد علاقوں کا آپس میں رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔
اس دوران حکومت اور انتظامیہ نے عارضی پل اور ڈائیورژن فراہم کیے تاکہ آمد و رفت بحال رہے، جس کے پاعث مقامی لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مستقل رابطہ بحال کرنے کے لیے بعد ازاں مختلف پلوں کی تعمیر کا آغاز کیا گیا، جن میں سے کئی مکمل ہو چکے ہیں جبکہ کچھ ابھی زیرِ تعمیر ہیں۔
وہی جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے کاکاپورہ علاقے میں لیلہارا پل پر تعمیراتی کام کا آغاز سال 2024 میں نبارڈ اسکیم کے تحت 3 کروڑ 83 لاکھ روپے کی لاگت سے کیا گیا۔ اس منصوبے کی تکمیل کی مدت دو سال مقرر کی گئی ہے اور توقع ہے کہ یہ پل رواں سال ستمبر کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔
اس پل کی تکمیل سے تحصیل کاکاپورہ میں نہ صرف آمد و رفت میں بہتری آئے گی بلکہ مقامی کاروبار کو بھی فروغ ملے گا، جبکہ درجنوں دیہاتوں کو بہتر اور محفوظ رابطہ میسر آئے گا۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس اہم منصوبے کو بروقت مکمل کیا جائے تاکہ گزشتہ 11 برسوں سے درپیش مشکلات کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔