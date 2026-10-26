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نالہ رومشی پر دو پلوں کی تعمیر شروع، پلوامہ اور بڈگام کے درمیان رابطہ بحال ہوگا
پلوں کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ اور وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے درمیان رابطہ مزید بہتر ہوگا۔
Published : October 26, 2026 at 1:55 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): نالہ رومشی عبور کرنے کے دوران مقامی لوگوں کو درپیش مشکلات کو دور کرنے اور آمدورفت کو محفوظ بنانے کے لیے محکمہ روڈز اینڈ بلڈنگز (آر اینڈ بی) نے دو پلوں کی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے۔
یہ پل دیئری کو گوسو اور دربگام کو تھوکرپورہ کے ساتھ جوڑے گا۔ ان پلوں کی تعمیر سے نہ صرف لوگوں کا سفر آسان ہوگا بلکہ نالے میں پانی کی سطح بڑھنے کے دوران اسے عبور کرتے ہوئے پیش آنے والے حادثات اور جانی نقصان کے خطرات کو بھی کم کرنے میں مدد ملے گی۔
پلوں کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ اور وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے درمیان رابطہ مزید بہتر ہوگا۔ ضلع پلوامہ میں مرکزی اور جموں و کشمیر کی حکومت کی جانب سے سڑکوں اور پلوں کے متعدد چھوٹے بڑے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے، جن کا مقصد رابطہ سڑکوں کو بہتر بنانا اور لوگوں کے لیے محفوظ سفر کو یقینی بنانا ہے۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے ضلع میں سڑکوں کا بنیادی ڈھانچہ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ آمدورفت کی سہولیات اور ضروری خدمات تک رسائی میں بھی بہتری آنے کی توقع ہے۔
دیئری پلوامہ سے تعلق رکھنے والے عبدالرشید نے کہا کہ علاقے کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ بالآخر پورا ہو رہا ہے اور پل کی تعمیر شروع ہونے سے انہیں بڑی راحت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس پل کے ذریعے علاقے کا ضلع کے دیگر حصوں کے ساتھ رابطہ بہتر ہوگا۔
عبدالرشید نے مزید کہا کہ مقامی لوگوں کو اپنی زرعی زمینوں، باغات اور آس پاس کے علاقوں تک پہنچنے کے لیے نالہ رومشی عبور کرنا پڑتا تھا۔ خاص طور پر پانی کے تیز بہاؤ کے دوران نالہ عبور کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہوتا تھا، جس کے باعث لوگوں کی روزمرہ سرگرمیاں متاثر ہونے کے ساتھ انہیں متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔
انہوں نے کہا کہ پل کی تعمیر شروع ہونے سے مقامی آبادی نے راحت کی سانس لی ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ منصوبے کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کیا جائے تاکہ لوگوں کو محفوظ اور آسان آمدورفت کی سہولت میسر آ سکے۔
راجپورہ کے رکن اسمبلی غلام محی الدین میر جن کے حلقہ انتخاب میں پلوں کی تعمیر کے یہ منصوبے جاری ہیں، نے کہا کہ مقامی لوگوں کا دیرینہ مطالبہ بالآخر پورا ہو گیا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ان منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی کوششیں کی جائیں گی۔
غلام محی الدین میر نے کہا کہ ان پلوں سے نہ صرف رابطہ بہتر ہوگا بلکہ انسانی جانوں کے تحفظ میں بھی مدد ملے گی۔ ان کے مطابق، ماضی میں نالہ عبور کرنے کے دوران کئی ڈوبنے کے واقعات پیش آئے، کیونکہ لوگوں کو مناسب حفاظتی انتظامات کے بغیر نالہ پار کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہتر رابطہ سہولیات سے علاقے میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور مجموعی ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی۔
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ایم ایل اے راجپورہ نے کہا کہ جموں و کشمیر حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پُرعزم ہے اور عوامی شکایات کے ازالے اور لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔