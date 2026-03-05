ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں نودیا ودیالیہ اسکول کی شاندار عمارت تعمیر، طلبا کو معیاری تعلیم فراہم کرنا مقصد
یہ ادارہ جواہرنودیا ودیالیہ اسکول اسکیم کے تحت قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد باصلاحیت طلبہ کو معیاری اور رہائشی تعلیم فراہم کرنا ہے۔
Published : March 5, 2026 at 4:50 PM IST
پلوامہ : تعلیمی نظام کو مزید مستحکم اور معیاری بنانے کے لیے مرکزی سرکار کی جانب سے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہی کوششوں کے تسلسل میں ضلع پلوامہ میں تقریباً 60 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا۔ نودیا ودیالیہ اسکول علاقے کے لیے ایک بڑی اور تاریخی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
ضلع پلوامہ میں قائم اس جدید طرز کے تعلیمی ادارے نے نہ صرف تعلیمی ڈھانچے کو مضبوط کیا ہے بلکہ طلبہ کو معیاری اور مفت تعلیم کی فراہمی کے ساتھ ساتھ دیگر بنیادی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس ادارے میں بچوں کے لیے جدید کلاس رومز، سائنس و کمپیوٹر لیبارٹریاں، لائبریری، کھیل کود کی سہولیات اور رہائشی انتظامات دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ طلبہ کو مفت نصابی کتب، یونیفارم اور دیگر ضروری تعلیمی وسائل بھی فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بغیر کسی مالی بوجھ کے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔
یہ ادارہ دراصل جواہرنودیا ودیالیہ اسکول اسکیم کے تحت قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد باصلاحیت طلبہ کو معیاری اور رہائشی تعلیم فراہم کرنا ہے۔ ضلع پلوامہ میں اس اسکول کا قیام مقامی طلبہ کے لیے ایک سنہری موقع تصور کیا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف تعلیمی معیار میں بہتری آئے گی بلکہ مستقبل میں مسابقتی امتحانات میں بھی ضلع کے طلبہ بہتر کارکردگی دکھا سکیں گے۔
مقامی لوگوں نے اس پیش رفت کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس جدید تعلیمی ادارے کے قیام سے ضلع کے بچوں کو بڑے شہروں جیسی تعلیمی سہولیات میسر آئیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے والدین کو اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلانے کے لیے باہر کے اضلاع یا شہروں کا رخ کرنا پڑتا تھا، تاہم اب پلوامہ میں ہی اعلیٰ معیار کی تعلیم دستیاب ہونے سے انہیں کافی سہولت حاصل ہوئی ہے۔
مجموعی طور پر 60 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ یہ نودیا ودیالیہ اسکول ضلع پلوامہ کی تعلیمی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جو آنے والے برسوں میں سینکڑوں طلبہ کے خوابوں کی تعبیر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔