اونتی پورہ میں ایمز اسپتال کی تعمیر تیزی سے جاری، خطے کے طبی نظام میں انقلابی تبدیلی کی امید: وزیرِ صحت سکینہ ایتو
اونتی پورہ میں ایمز اسپتال پر وزیر صحت سکینہ ایتو نے کہا کہ جدید سہولیات سے لیس یہ ادارہ ہزار بستروں پر مشتمل ہوگا۔
Published : December 10, 2025 at 1:05 PM IST|
Updated : December 10, 2025 at 1:39 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ علاقے میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (ایمز) کی تعمیر تیزی کے ساتھ جاری ہے، جو مستقبل میں صحت اور طبی تعلیم کا ایک بڑا مرکز بننے جا رہا ہے۔ جدید سہولیات سے لیس یہ ادارہ ایک ہزار بستروں پر مشتمل ہوگا، جبکہ اس کے ساتھ میڈیکل کالج، نرسنگ کالج اور متعدد خصوصی شعبہ جات بھی قائم کیے جائیں گے۔
انتظامیہ کے مطابق منصوبے کی تکمیل کا ہدف 2025 کے آخر یا 2026 کے اوائل تک رکھا گیا ہے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں او پی ڈی (باہری مریضوں) کی خدمات سال 2026 میں شروع کی جائیں گی۔اس میگا منصوبے کے فعال ہونے کے بعد وادی کے لوگوں کو بہتر اور جدید طبی سہولیات گھر کے قریب ہی دستیاب ہوں گی، جس سے انہیں دور دراز کے شہروں کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علاوہ ازیں اس منصوبے سے علاقے میں تعلیم اور روزگار کے بے شمار مواقع بھی پیدا ہوں گے۔
اس سلسلے میں وزیرِ صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ کچھ ناگزیر وجوہات کے باعث ایمز اونتی پورہ کی تعمیراتی رفتار میں تاخیر ضرور ہوئی ہے، تاہم انہوں نے کئی مرتبہ منصوبہ جاتی سائٹ کا دورہ کیا ہے اور تعمیراتی کمپنی کے ذمہ داروں کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ وہ پراجیکٹ کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کریں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلگام حملے کے بعد سیکورٹی انتظامات کی وجہ سے کام کچھ عرصہ متاثر ہوا، تاہم حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ اہم اثاثہ جلد مکمل ہو تاکہ لوگوں کو طبی سہولیات کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ سہولتیں دستیاب ہو۔
دریں اثناء، مقامی لوگوں نے ایمز اسپتال کے حوالے سے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل سے خطے کے عوام کو طبی لحاظ سے بے پناہ فائدہ ملے گا۔ انہوں نے انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ کام کی رفتار مزید بڑھائی جائے، تاکہ یہ منصوبہ جلد از جلد مکمل ہو اور عام لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔