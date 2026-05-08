کاکاپورہ میں صفائی کا خواب ادھورا، سالڈ پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ یونٹ کی اپ گریڈیشن کا مطالبہ
سال 2024 میں تعمیر کیا گیا سالڈ پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ یونٹ زبوں حالی کا شکار بن رہا ہے،مقامی لوگوں نے شدید تشویش کا اظہارکیا ہے
Published : May 8, 2026 at 2:32 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): سال 2024 میں سوچھ بھارت مشن ابھیان کے تحت جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے تحصیل کاکاپورہ میں وادی کا پہلا سالڈ/پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ یونٹ قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد علاقے میں بڑھتے ہوئے کچرے کے مسئلہ کا سائنسی بنیادوں پر حل نکالنا تھا۔ تاہم یہ اہم منصوبہ اس وقت غیر فعال ہو کر اپنی افادیت کھوتا جا رہا ہے، جس پر مقامی لوگوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
یہ یونٹ ابتدائی طور پر تقریباً ایک سال تک فعال رہا، جہاں پلاسٹک کچرے کو مشینوں کے ذریعے کچل کر ری سائیکلنگ کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اس منصوبے کا افتتاح دیہی ترقی محکمہ کے سیکریٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری نے ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم، ڈی جی ایم رورل سینیٹیشن اور ضلع انتظامیہ کے دیگر سینئر افسران کی موجودگی میں کیا تھا۔ اس اقدام کو وادی میں کچرے کے سائنسی انتظام کا پہلا منفرد منصوبہ قرار دیا گیا تھا۔
یونٹ کے قیام سے قبل کاکاپورہ میں کچرا اکثر سڑکوں، نالیوں، آبی ذخائر اور کھلے میدانوں میں پھینکا جاتا تھا جس سے ماحولیاتی آلودگی کے ساتھ ساتھ صحت عامہ کو بھی سنگین خطرات لاحق تھے۔ تاہم یونٹ کے غیر فعال ہونے کے باعث صورتحال ایک بار پھر وہی رخ اختیار کر چکی ہے۔
گزشتہ ایک سال سے یہ ویسٹ مینجمنٹ یونٹ اپنی کم استعداد کے باعث مکمل طور پر بند پڑا ہے اور اب مشینری گرد و غبار اور زنگ کی لپیٹ میں آ چکی ہے، حالانکہ اس منصوبے پر سرکاری خزانے سے بھاری رقم خرچ کی گئی تھی۔
تحصیل کاکاپورہ کے مقامی باشندوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ یونٹ کی فوری اپ گریڈیشن اور جدید خطوط پر بحالی عمل میں لائی جائے تاکہ علاقے میں صفائی ستھرائی کے مقصد کو حاصل کیا جا سکے اور عوام کو دوبارہ صاف و صحت مند ماحول میسر آ سکے۔