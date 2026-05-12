ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں اہم مقصد کے لیے بنا امرت سرور بلا وجہ نظر انداز
کشمیر کے پلوامہ میں آبپاشی کے لیے پانی کی دستیابی یقینی بنانے کیلئے بنایا گیا امرت سروور خستہ حالی کا شکار ہے۔
Published : May 12, 2026 at 12:46 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): سال 2022 میں قومی سطح پر پانی کے تحفظ اور آبی وسائل کی بحالی کے مقصد سے شروع کیے گئے امرت سروور مشن کے تحت ہر ضلع میں تقریباً 75 آبی ذخائر کی بحالی کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ اسی مشن کے تحت ضلع پلوامہ میں تفریحی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے دو سوئمنگ پول تعمیر کیے گئے، تاہم متعلقہ حکام کی عدم توجہی کے باعث یہ منصوبے اب خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں۔
اس مشن کا بنیادی مقصد زیرِ زمین پانی کی سطح کو بہتر بنانا، آبپاشی کے لیے پانی کی دستیابی یقینی بنانا اور مقامی آبادی کو تفریحی مقامات فراہم کرنا تھا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں منریگا اسکیم کے تحت عثمان آباد بیلو اور رہمو پلوامہ میں ایک ایک سوئمنگ پول تعمیر کر کے مکمل کیا گیا تھا، مگر دونوں منصوبے اس وقت تباہ حالی کا منظر پیش کر رہے ہیں اور فوری طور پر حکام کی توجہ کے متقاضی ہیں تاکہ انہیں دوبارہ عوامی استعمال کے قابل بنایا جا سکے۔
یہ سوئمنگ پول ایک وقت میں مقامی لوگوں کے لیے اہم تفریحی مراکز تھے جہاں بڑی تعداد میں لوگ تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے۔ تاہم اس وقت دونوں مقامات پر گندا اور سبز پانی جمع ہے، ٹائلیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور اردگرد کا ماحول ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے۔
ضلع کے ایک مقامی شہری فیاض احمد نے کہا کہ اس نوعیت کے منصوبے عوام کے لیے نہایت مفید ہوتے ہیں، مگر بھاری رقم خرچ کرنے کے بعد انہیں غیر فعال چھوڑ دینا عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان منصوبوں کو دوبارہ بحال کر کے اصل مقصد کے لیے استعمال میں لایا جائے۔
مزید پڑھیں: سراج العلوم کے طلباء کو دوسرے اسکولوں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا: جموں کشمیر حکومت
رکن اسمبلی غلام محی الدین میر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مقامی حکومت کے قیام سے قبل ان منصوبوں پر منریگا فنڈز کی بڑی رقم خرچ کی گئی تھی تاکہ عوام کو فائدہ پہنچایا جا سکے، مگر فنڈز کے استعمال کے بعد انہیں بلاوجہ نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر حکومت کو چاہیے کہ ایسے منصوبوں میں فنڈز کے استعمال کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے جو حکام کی عدم توجہی کے باعث غیر فعال ہو چکے ہیں۔